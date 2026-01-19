La viral celebración de Akor Adams en la Copa África que se ha convertido en lucha de la 'África Negra'

Con la Copa África terminada, muchas son las voces autorizadas que colocan a Akor Adams como una de las revelaciones del torneo continental. El delantero del Sevilla Fútbol Club se ha despedido de la competición con la medalla de plata, dos goles y dos asistencias, amén de ser uno de los encargados de anotar en la tanda de penaltis frente a Egipto en la lucha por el tercer puesto. Al contrario que Chidera Ejuke, su compatriota y compañero de equipo ha sido titular indiscutible en los planes de Éric Chelle, llegando a formar parte del equipo ideal de los cuartos de final gracias a una actuación que se ha vuelto viral debido a su celebración en uno de los tantos de las Súper Águilas.

Nigeria derrotó a Argelia en la segunda ronda eliminatoria gracias a los goles de Víctor Osimhen y el propio Akor Adams. Los Zorros del Desierto venían de vencer a la República Democrática del Congo, con el protagonismo inesperado de un Michel Nkuka Mboladinga que se ha convertido en una de las personas más virales de la Copa África. El congoleño se ha dedicado durante todo el torneo a homenajear a Patrice Lumumba, héroe independentista de su país, vistiéndose como él y replicando una estatua levantada en el sitio donde fue asesinado. La polémica surgió cuando el argelino Mohamed Amoura decidió celebrar su pase a los cuartos de final burlándose del mencionado aficionado, gesto que no sentó nada bien y que encontró su ración de karma tan sólo una ronda después.

En el vídeo de Instagram que acompaña a la noticia se ilustra a la perfección el transcurso de los acontecimientos, que terminó con Akor Adams replicando el gesto de Lumumba al hacer el segundo gol frente a Argelia. La celebración del delantero del Sevilla Fútbol Club se ha convertido en un signo de lucha de la denominada 'África negra' contra los países más norteños del continente, véase el caso de los argelinos o el de Marruecos. De hecho, el propio futbolista subió a su cuenta de Twitter un vídeo del momento al término de la final que se saldó con victoria de Senegal ante la selección anfitriona.

El choque entre los Leones de Teranga y los del Atlas no estuvo exento de polémica, pues el colegiado anuló un tanto del combinado nacional senegalés en el añadido, minutos antes de decretar un penalti a favor de Marruecos que Brahim Díaz erró. Pape Gueye, exjugador del Sevilla, batió al que fuera su compañero en el combinado hispalense Yassine Bono para hacer el definitivo 0-1. Sin duda, el cuadro nervionense ha sido uno de los grandes protagonistas del torneo continental debido a sus futbolistas tanto actuales como pasados, teniendo mínimo uno en los tres lugares del podio.