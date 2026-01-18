Las lágrimas y el desconsuelo de Yassine Bono y Youssef En-Nesyri tras perder la final de la Copa África

La final de la Copa África solamente puede describirse como surrealista por cómo ha acontecido. El colegiado congoleño Ndala Ngambo anuló un tanto a Senegal en el descuento del choque que no estuvo exento de polémica, situación que se agravó con el paso de los minutos al señalar un penalti a favor de Marruecos en el minuto 98. Los futbolistas senegaleses decidieron marcharse del campo en señal de protesta, siendo Sadio Mané, capitán y mítico jugador del Liverpool, el encargado de calmar las aguas y traer a sus compañeros de vuelta al césped. Brahim Díaz terminó de rizar el rizo al chutar la pena máxima a lo panenka, deteniendo el lanzamiento Edouard Mendy al no moverse del centro de la portería.

El choque se fue a la prórroga y tuvo como protagonista a Pape Gueye, exjugador del Sevilla Fútbol Club, que anotó desde fuera del área el único tanto del partido para darle el título a Senegal. Poco pudo hacer su excompañero Yassine Bono para detener el misil del centrocampista, aunque luego sacó una mano prácticamente imposible para evitar el segundo de los Leones de Teranga, tanto que solamente hubiera servido para ahondar en la herida de una selección de Marruecos que fue severamente abucheada por su público. La situación no fue cómoda para nadie, menos aún para futbolistas como el delantero Youssef En-Nesyri, uno de los candidatos a lanzar el penalti hasta que el malagueño Brahim tomó el balón para encargarse él mismo.

Las imágenes ofrecidas por Movistar+ al final del encuentro han mostrado las dos caras de una misma moneda: la alegría de los jugadores senegaleses tras conseguir la victoria, y con ella la segunda Copa África de su historia que además es consecutiva tras levantar el entorchado continental en 2021, y la desesperación de los marroquíes que no sólo han perdido el título, sino que lo han hecho jugando como local y frente a su público. En-Nesyri ha tenido que ser consolado por su íntimo amigo y excompañero Yassine Bono al término del encuentro tal y como se puede ver en la foto que ilustra la noticia, anegado en un mar de lágrimas tras una derrota que ha dejado a los Leones del Atlas con la miel en los labios después de un torneo en el que han rozado la excelencia.

Cabe recordar que la selección de Marruecos, en la que juegan también Ez Abde y Sofyan Amrabat, jugadores del Real Betis Balompié, eliminó en semifinales a la Nigeria de Akor Adams y Chidera Ejuke con una soberbia actuación del excancerbero sevillista. Bono, que detuvo dos lanzamientos en la tanda de penaltis, fue nombrado mejor jugador del encuentro y continúa agrandando una leyenda que comenzó con su fichaje por el Sevilla Fútbol Club en el verano de 2019, siendo parte fundamental de aquella plantilla que levantó la UEFA Europa League en Colonia frente al Inter de Milán.