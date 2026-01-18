Real Betis y Sevilla FC se cuelan en 'Champions' y 'Europa League' de la liga de las audiencias

Terminada la primera vuelta de LaLiga EA Sports, la empresa Barlovento Comunicación ha realizado el análisis de audiencias de la Primera División del fútbol español, con los dos equipos sevillanos dentro de los puestos europeos de esta clasificación. El Real Betis Balompié escala hasta puestos Champions con 4.678.000 espectadores únicos totales, colocándose en cuarta posición por detrás de Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Por su parte, el Sevilla Fútbol Club crece considerablemente con respecto a la realidad futbolística, instaurándose en sexta posición con un total de 4.599.000 televidentes, siendo el Celta de Vigo el encargado de separar a los dos conjuntos hispalenses.

El encuentro del combinado nervionense frente al Real Madrid del pasado 20 de diciembre se ha colado entre los diez más vistos de la primera mitad del curso 2025/2026, aglutinando un total de 1.931.000 espectadores únicos que lo colocan en novena posición. Sorprende enormemente no ver en esta clasificación el Gran Derbi que se disputó en el Ramón Sánchez-Pizjuán, siendo el cuadro merengue el que más encuentros ocupa en este ranking con seis, seguido de un FC Barcelona que ocupa la segunda posición con cinco partidos de los diez.

Cae el Sevilla en la clasificación por partido

Dejando a un lado los espectadores únicos totales, el Sevilla Fútbol Club pierde una posición en la clasificación de espectadores únicos por partido, siendo superado por el Valencia CF. El conteo es de 645.000, 20.000 menos que un Real Betis Balompié que se mantiene en la cuarta posición a mucha diferencia del tercero. FC Barcelona y Real Madrid vuelven a ocupar en las dos primeras plazas, siendo los únicos equipos que superan el millón de espectadores únicos por partido con 1.658.000 y 1.656.000 respectivamente, colgándose el Atlético de Madrid de nuevo la medalla de bronce con 965.000 televidentes en el ranking promedio.

El morbo de la mala situación que atraviesa el Sevilla es uno de los alicientes para que el combinado nervionense suba hasta siete puestos con respecto a la clasificación de LaLiga EA Sports, mismo caso que con el Valencia, mientras que no son de extrañar los números de un Real Betis que continúa en línea ascendente, especialmente tras su victoria sobre el Villarreal CF de este pasado sábado. Sorprende no ver al conjunto groguet en la zona noble de la tabla, al igual que es llamativa la bajada de escalones de equipos que, en estos momentos de la temporada, pelean por Europa como son el Celta de Vigo o el RCD Espanyol.