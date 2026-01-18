Alineación probable del Sevilla FC para enfrentarse al Elche: demasiadas dudas

El Sevilla Fútbol Club afronta este lunes en el Martínez Valero una prueba de fuego en la lucha por la permanencia. Los de Matías Almeyda arrancan la segunda vuelta con la imperiosa necesidad de sacar tres puntos frente al Elche CF después de tres derrotas consecutivas en LaLiga, situación agravada más aún por la falta de gol del conjunto hispalense, que lleva cuatro encuentros consecutivos sin ver portería. El técnico bonaerense deberá dar con la tecla sobre el verde del feudo ilicitano, teniendo en cuenta además que su equipo está plagado de bajas y varias dudas asolan el once inicial.

Almeyda ya sabe que no podrá contar con los lesionados César Azpilicueta, Alfon González ni Rubén Vargas, amén del sancionado Marcao al que aún le quedan, además de este, tres partidos fuera de los terrenos de juego. Las grandes incógnitas del Sevilla para el duelo frente al Elche son Alexis Sánchez, Akor Adams y Chidera Ejuke. El chileno no ha formado parte de los entrenamientos del combinado sevillista junto al resto de sus compañeros, mientras que los nigerianos podrían estar disponibles tras conseguir el bronce en la Copa África frente a Egipto en los penaltis. La vuelta del ariete se antoja especialmente importante para el conjunto nervionense después de su buena actuación con las Súper Águilas en el torneo continental.

Akor Adams agradece al cielo su gol contra el Oviedo. / Antonio Pizarro

Los puntales: Vlachodimos, Oso y el centro del campo

Pese a no funcionarle en los últimos partidos, parece poco probable que Matías Almeyda cambie la zona defensiva del Sevilla Fútbol Club. Odysseas Vlachodimos, Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, Kike Salas, Nemanja Gudelj y Oso son los habituales del técnico bonaerense en la portería y la zaga, algo que la afición le ha recriminado en varias ocasiones durante las últimas jornadas. Tanto Batista Mendy como Lucien Agoumé parecen tener su sitio asegurado en el once inicial, siendo Djibril Sow el mediapunta habitual en los esquemas del entrenador argentino debido a la falta de efectivos en la zona ofensiva.

Con las dudas de Akor, Ejuke y Alexis encima de la mesa, habrá que ver si Almeyda opta de nuevo por la pareja de atacantes conformada por Isaac Romero y Peque Fernández. El lebrijano es uno de los señalados por la hinchada sevillista en los últimos encuentros, especialmente tras ese penalti fallado frente al Levante UD que hubiera acortado distancias en el electrónico. Las carencias ofensivas del combinado blanquirrojo parecen tener poca solución en un mercado donde las pocas posibilidades económicas lastran a la dirección deportiva de un Antonio Cordón que deberá vestirse de mago si quiere reforzar la plantilla nervionense en esta ventana de traspasos.

Alexis se marcha pensativo después de haberle cedido el balón a Isaac para lanzar el penalti. / Antonio Pizarro

Alineación probable del Sevilla FC

Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Kike Salas, Gudelj, Oso; Agoumé, Mendy, Sow; Peque, Isaac Romero.