Horario y dónde ver el Elche-Sevilla: el momento de cambiar

El Sevilla Fútbol Club atraviesa en estos momentos la mayor crisis deportiva de la temporada. Los pupilos de Matías Almeyda suman cuatro derrotas consecutivas, todas ellas sin anotar un gol, que los han dejado a tres puntos del descenso y fuera de los octavos de final de la Copa del Rey. Con el foco extradeportivo puesto en una posible venta, posicionándose Sergio Ramos como el mejor postor entre las varias ofertas realizadas por el cuadro hispalense, el apartado futbolístico tiene la mira fijada en lo que ocurra frente al Elche CF en el primer encuentro de la segunda vuelta del curso 2025/2026.

Los ilicitanos llegan a este duelo con 23 puntos, dos más que el conjunto hispalense, y eliminados de la Copa del Rey por un Real Betis Balompié que remontó el tanto inicial del combinado franjiverde gracias a un doblete del Chimy Ávila. Siendo una de las sorpresas de la temporada debido a su buen hacer en la primera mitad de la misma, los pupilos de Eder Sarabia no se lo pondrán nada fácil al cuadro nervionense, con el que empataron en el encuentro de ida gracias al gol de un Rafa Mir que no estará presente en el duelo debido a una lesión en el bíceps femoral izquierdo. Los tantos de Isaac Romero, que sirvió para abrir la lata, y Peque Fernández, este en el 85, rescataron un punto que, en estos momentos del año, sabe a gloria a un equipo incapaz de despegarse del descenso.

Isaac Romero celebra el gol del Sevilla ante el Elche / Antonio Pizarro

Horario del encuentro

El choque entre Elche Club de Fútbol y Sevilla Fútbol Club se disputará el próximo lunes 19 de enero a partir de las 21:00 en el Estadio Martínez Valero de la localidad valenciana. Han pasado casi tres años de la última visita del combinado blanquirrojo al feudo alicantino, un encuentro que se saldó con empate a uno gracias a las dianas Eric Lamela y Tete Morente. No es el estadio del cuadro franjiverde uno que se le dé especialmente bien al conjunto sevillista, donde únicamente ha ganado en cuatro de sus 21 visitas. La última fue en el curso 2014/2015, donde los goles de Carlos Bacca y Kevin Gameiro sirvieron al equipo que dirigía Unai Emery para sacar los tres puntos en la octava jornada del campeonato.

Dónde ver el partido

Además de seguirse in situ en el Martínez Valero y a través de la web de Diario de Sevilla, el encuentro será televisado por DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar. Matías Almeyda deberá dar con la tecla en un once plagado de bajas, aunque informaciones de última hora apuntan a una posible entrada de Chidera Ejuke y Akor Adams en la lista tras su participación en la Copa África con Nigeria. Los lesionados César Azpilicueta, Alfon González y Rubén Vargas son bajas confirmadas, al igual que el sancionado Marcao. Una de las grandes dudas reside en Alexis Sánchez, quien no entrenó ni jueves ni viernes con el resto del grupo y podría perderse un duelo clave para poner tierra de por medio con los puestos de descenso.