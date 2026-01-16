Djibril Sow regresa a los entrenamientos del Sevilla, pero Alexis Sánchez causa baja y es duda para el Elche

El Sevilla Fútbol Club continúa preparándose para el partido del próximo lunes en el Martínez Valero con seis bajas confirmadas entre lesiones, sanciones y compromisos internacionales. Mientras que Akor Adams y Chidera Ejuke continúa disputando la Copa África con Nigeria, jugándose el tercer puesto del torneo el próximo sábado ante Egipto, Marcao causará baja por tercer partido consecutivo debido al castigo impuesto por el Comité de Disciplina tras su expulsión frente al Real Madrid. Completan el apartado de ausencias los lesionados César Azpilicueta, Alfon González y Rubén Vargas, apareciendo a última hora una duda en los planes de Matías Almeyda.

Alexis Sánchez, que realizó trabajo específico al margen de sus compañeros este jueves, tampoco se ha ejercitado en la sesión vespertina del viernes. Djibril Sow ha regresado junto a sus compañeros, por lo que todo hace pensar que podría partir de inicio en el duelo de esta jornada frente al Elche CF. Almeyda sabe de la importancia que tiene este encuentro en un futuro cercano, que podría complicar la permanencia si se dieran resultados indeseados como su derrota en tierras ilicitanas y la victoria del Valencia ante el Getafe.