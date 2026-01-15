Bono se acuerda del Sevilla FC tras clasificarse para la final de la Copa África: "Así va a ser"

Si se pregunta a los aficionados del Sevilla Fútbol Club por la posibilidad de traer a un futbolista de los que recientemente han defendido la elástica blanquirroja y ya no se encuentran entre las filas del conjunto nervionense, uno de los nombres más repetidos sería sin duda el de Yassine Bono. El cancerbero marroquí es historia viva del club hispalense, equipo en el que se erigió como héroe ganando dos UEFA Europa League y consiguiendo el Trofeo Zamora al portero menos goleado de la Primera División española.

Pese a estar cuajando buenas actuaciones en el Al Hilal saudí, equipo al que llegó procedente de Nervión en verano de 2023, donde más brilla Bono es con la selección de Marruecos, a la que ha llevado a la final de la Copa África tras una soberbia actuación ante la Nigeria de los sevillistas Akor Adams y Chidera Ejuke. El encuentro llegó a la tanda de penaltis tras un empate a cero en los 120 minutos que conforman el tiempo reglamentario y la prórroga, siendo el guardameta el héroe de la noche al detener dos lanzamientos de las Súper Águilas. Tras consagrarse como mejor jugador del partido, llevándose el MVP del mismo que otorga la CAF, el marroquí atendió a los medios de comunicación y quiso tener un detalle con el que fuera su equipo durante cuatro años.

Bono y su amor por el Sevilla: "Los quiero mucho"

Al término de su entrevista con El Chiringuito de Jugones, se solicitó a Yassine Bono si podía mandar un mensaje a la afición del Sevilla Fútbol Club, que no atraviesa un buen momento debido a los malos resultados de su equipo. El que fuera guardameta del conjunto hispalense no dudo en mostrar su cariño a la hinchada blanquirroja, quien lo apoyó pese a sus inicios complicados en Nervión y que sigue sufriendo por su ausencia dos años y medio después de la misma: "Los quiero mucho, el Sevilla siempre sale adelante. En los peores momentos siempre salió y así va a ser".

Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar, y el sevillismo ha llenado las mismas con muestras de cariño hacia el guardameta y mensajes de tristeza, asegurando alguno incluso sentir "dolor" por las palabras de un Bono al que la hinchada nervionense no puede sino echar de menos. La portería del Sevilla ha sido un mar de dudas desde la marcha del marroquí, situación que parece haber calmado el griego Odysseas Vlachodimos con su llegada en calidad de cedido durante esta temporada 2025/2026. Con la salida de Álvaro Ferllo y la más que posible marcha de Orjan Nyland, todo hace indicar que se avecina un verano entretenido bajo los palos en Nervión.