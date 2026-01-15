El Sevilla vuelve a los entrenamientos con dos regresos y dos ausencias

Tras jugar el lunes, realizar sesión de recuperación el martes y descansar el miércoles, el Sevilla Fútbol Club ha regresado a la normalidad en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para comenzar a preparar el duelo de la próxima semana ante el Elche CF. La derrota frente al RC Celta de Vigo fue un varapalo, por la forma y las ganas del conjunto hispalense, que agrava más aún si cabe la situación de un equipo al que se le antoja vital lograr tres puntos en el Martínez Valero después de cuatro derrotas consecutivas, tres de ellas en LaLiga y una en la Copa del Rey.

Matías Almeyda ha contado en las instalaciones sevillistas con la presencia de Marcao y Gabriel Suazo, siendo la vuelta del chileno una noticia positiva de cara a tener más efectivo en el banquillo para afrontar este tramo de la temporada. Sin embargo, el brasileño aún debe cumplir cuatro partidos de la sanción impuesta por los acontecimientos que rodearon su expulsión frente al Real Madrid en el último partido del pasado 2025. Por desgracia para el técnico bonaerense, el apartado negativo ha contado con las ausencias de Djibril Sow y Alexis Sánchez, quienes no se han ejercitado junto al resto de sus compañeros en la sesión de este jueves.

Alexis Sánchez y Marcao, dos de los veteranos, serios en un entrenamiento. / Ismael Rubio

Más bajas, menos soluciones

Completan el parte de bajas los lesionados César Azpilicueta, Alfon González y Rubén Vargas, siendo el atacante manchego el próximo que debería volver a las órdenes de Matías Almeyda. Mientras que el suizo podría estar fuera hasta principios de marzo, al zaguero navarro aún le quedarían unas dos semanas para volver a ejercitarse con el resto de la plantilla del Sevilla Fútbol Club. Esta ausencia, sumada a la de Marcao por sanción, siguen dejando a cuadros la defensa de un equipo que, pese a la variedad de centrales con los que cuenta en su plantilla, parece incapaz de dejar la portería a cero este curso, algo que únicamente ha sucedido en cuatro ocasiones durante la primera mitad del campeonato.

Los que tampoco estarán frente al Elche serán Chidera Ejuke y Akor Adams, quienes cayeron en las semifinales de la Copa África ante Marruecos y disputarán el sábado el duelo por el tercer puesto del torneo continental frente a Egipto. La selección de Nigeria, con el delantero sevillista como una de sus principales referencias, ha realizado un muy digno campeonato, aunque la actuación del exjugador nervionense Bono en la tanda de penaltis privó a las Súper Águilas de disputar la final que jugarán los Leones del Atlas este domingo contra la Senegal de Sadio Mané.