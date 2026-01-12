La afición del Sevilla estalla tras la derrota ante el Celta: "Júnior, muérete"
Un penalti de Oso en los minutos finales ha supuesto el único tanto del encuentro
Así ha salido Rubén Vargas del Sánchez-Pizjuán tras su lesión en el Sevilla-Celta
La tensión ha terminado por estallar en el final del encuentro entre Sevilla Fútbol Club y el Celta de Vigo. Tras el tanto visitante que ha supuesto la derrota del conjunto hispalense, los aficionados presentes en el Ramón Sánchez-Pizjuán han cargado contra el Consejo de Administración sevillista, destacando especialmente el "Júnior, muérete" que se ha coreado en el feudo nervionense. Los jugadores tampoco se han librado, siendo acusados de "mercenarios" por el respetable nervionense.