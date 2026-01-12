La tensión ha terminado por estallar en el final del encuentro entre Sevilla Fútbol Club y el Celta de Vigo. Tras el tanto visitante que ha supuesto la derrota del conjunto hispalense, los aficionados presentes en el Ramón Sánchez-Pizjuán han cargado contra el Consejo de Administración sevillista, destacando especialmente el "Júnior, muérete" que se ha coreado en el feudo nervionense. Los jugadores tampoco se han librado, siendo acusados de "mercenarios" por el respetable nervionense.