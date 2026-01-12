Así ha salido Rubén Vargas del Sánchez-Pizjuán tras su lesión en el Sevilla-Celta

Rubén Vargas no ha podido tener peor regreso a los terrenos de juego. El futbolista suizo cayó lesionado el 24 de noviembre durante el duelo entre el RCD Espanyol y el Sevilla Fútbol Club, manteniéndose fuera de los terrenos de juego hasta este 12 de enero. Pese a estar prevista su vuelta para el choque frente al Levante UD, en el club hispalense quisieron ser cautos y optaron por dejarlo fuera de la convocatoria una semana más, confirmando el propio Matías Almeyda en la rueda de prensa previa al choque ante el Celta de Vigo que podría formar parte de la escuadra sevillista para el último partido de la primera vuelta.

Vargas ingresó al terreno de juego en el minuto 59 en el sitio de Peque Fernández, aunque su ansiado regreso, ovacionado por el respetable del Ramón Sánchez-Pizjuán, duró un suspiro. Tras sentir un pinchazo en el 65, el suizo se llevó las manos a la pierna y la camiseta a la cara, tratando de ocultar de la mejor forma que podía unas lágrimas de impotencia antes de ser sustituido por Adnan Januzaj. Las imágenes de su compatriota Djibril Sow consolándolo, junto a varios de sus compañeros de equipo, dejan claro lo importante que es el atacante no sólo para su afición, sino para una plantilla que sabe lo que pierde cuando no está sobre el césped.

Mientras recorría las gradas de Fondo, Gol Sur y Preferencia, Rubén Vargas ha sido fuertemente aplaudido por la afición del Sevilla Fútbol Club que llenaba las gradas del Ramón Sánchez-Pizjuán en una nueva jornada intersemanal. El enfado del suizo por la situación ha sido plausible a lo largo de su paseo por el feudo sevillista, terminando en un túnel de vestuarios donde ha arrojado la chaqueta al suelo en señal de desesperación. Este contratiempo complica aún más los planes para un equipo cuya lucha por la permanencia será más compleja sin uno de sus referentes ofensivos, llamado este curso tras la venta de Dodi Lukebakio al Benfica a ser el hombre gol de una plantilla lastrada por la pobre economía de una entidad que ha pasado de dominar la Europa League a pelear por la salvación.

Con esta ya son cuatro las lesiones de Vargas en este curso, sin contar la que tuvo lugar a finales de la pasada campaña que lo tuvo fuera de los terrenos de juego hasta el comienzo de la pretemporada. Aún se desconoce el tiempo de baja del suizo, aunque todo apunta a nuevos problemas musculares como ocurriera en las últimas ocasiones. Ocho partidos son los que se ha perdido el atacante del Sevilla desde que Matías Almeyda se hiciera cargo del banquillo hispalense, lo que no le ha permitido tener ni la regularidad esperada ni el protagonismo que requiere el mal momento que atraviesa el club.