Biris Norte responde a la prohibición de la policía y el Sevilla: "No al fútbol entre semana"

Continúa la guerra abierta de Biris Norte con el Sevilla Fútbol tras la prohibición por parte de la entidad y la Policía Nacional de exhibir las pancartas que colgaban en el vomitorio y a pie de campo del Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán con los lemas "Ultras" y "Guardianes de Nervión". Esta polémica llevó a una huelga de animación por parte del colectivo sevillista en el choque frente al Levante UD, entrando en el minuto 12 del encuentro y no alentando a los suyos hasta el inicio de la segunda mitad del mismo.

Después de tachar la pancarta en la que podía leerse "Ultras", otrora "Biris Norte", con un "CENSURADO" en rojo, Biris ha decidido desplegar a pie de campo durante el duelo ante el Celta de Vigo cuatro pancartas en la que puede leerse "No al fútbol entre semana". Esta reivindicación es doble, ya que no influye sólo la prohibición, sino el hecho de que es la temporada en la que más partidos está jugando el Sevilla en día laborable. Cabe destacar que la próxima jornada, que enfrentrá al cuadro nervionense con el Elche en el Martínez Valero, también se disputará en lunes, al igual que los duelos ante Getafe CF o RCD Espanyol, a los que habrá que sumar la visita de los pupilos de Matías Almeyda a Son Moix para medirse al RCD Mallorca.

/ Antonio Pizarro

Biris Norte cumple con su promesa "por el momento"

En el mismo comunicado en el que anunciaron su protesta durante el transcurso del partido entre Sevilla Fútbol Club y Levante UD, Biris Norte dejó claro que esta sería "por el momento, la primera medida que adoptaremos". La segunda ha sido esta pancarta desplegada durante el choque ante un Celta de Vigo que se ha llevado los tres puntos en los minutos finales gracias a un tanto de Marcos Alonso en los minutos finales del encuentro. Esta no es sino otra piedra más en el camino de un equipo cuya lucha por la salvación se sigue complicando con el paso de las jornadas, caldeando más un ambiente cuya reparación parece casi insoldable mientras continúe al frente un Consejo de Administración al que no le quedan adeptos entre el sevillismo.

Athletic de Bilbao, Girona CF y Deportivo Alavés serán los próximos rivales del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, encuentros claves para la pelea por una permanencia que esperan no sea tan sufrida como el pasado año. Cabe recordar que el club hispalense terminó el curso 2024/2025 con un punto de ventaja sobre el descenso, siendo el tanto de Álvaro García Pascual frente a la Unión Deportiva Las Palmas el que sirvió para salvarse en la jornada 36.