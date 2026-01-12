Así ha sonado el vestuario del Sevilla antes del partido frente al Celta: "Hay que presionarlos"

La derrota frente al Levante Unión Deportiva fue un enorme varapalo para el Sevilla Fútbol Club por muchos motivos. Los hispalenses querían empezar con buen pie el 2026, por lo que nadie se esperaba el mal juego desplegado frente al colista de la primera división que, para colmo, endosó un cero a tres a los pupilos de Matías Almeyda. El cuadro nervionense llegaba al choque ante el Celta de Vigo con la necesidad imperiosa de sacar los tres puntos para poner tierra de por medio con los puestos de descenso, instaurándose en la tranquilidad de la zona media de una clasificación que continúa apretándose conforme pasan las jornadas.

Tras una semana de concienciación, los jugadores sevillistas llegaban al Ramón Sánchez-Pizjuán sabiendo que tenían que dar la cara frente a una afición que ya cargó contra ellos el pasado fin de semana, perjudicados de nuevo por los horarios del torneo al celebrarse el partido un lunes a las 21:00. Las imágenes captadas por las camaras de LaLiga han mostrado a los futbolistas del Sevilla en su ingreso al vestuario tras el calentamiento, motivándose los unos a los otros de cara al choque ante el Celta. Kike Salas, que repite titularidad al igual que en la última jornada liguera, ha sido uno de los más habladores tal y como puede verse en el vídeo ofrecido a través de las redes sociales del organismo futbolístico.

El Sevilla, en un mar de dudas

A expensas de cerrar la primera vuelta frente al Celta de Vigo, el Sevilla Fútbol Club solamente ha sido capaz de ganar uno de sus últimos seis encuentros en LaLiga, perdiendo cuatro y empatando otro. Tras vencer a Osasuna, los hispalenses cayeron de forma consecutiva ante RCD Espanyol y Real Betis Balompié, sufriendo tan sólo cuatro días después para llevarse la eliminatoria copera en el Francisco de la Hera contra el Extremadura. Las tablas frente al Valencia y la goleada al Real Oviedo sirvieron como antesala a unas semanas negras, que comenzaron con la eliminación en el torneo del KO ante el Deportivo Alavés.

Pese a no jugar un mal partido en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid demostró su superioridad venciendo a los pupilos de Matías Almeyda por dos goles a cero, en el último partido de un año que muchos sevillistas querrían olvidar. Sin embargo, el comienzo de 2026 no fue ni menos el soñado, cayendo frente al Levante UD en un choque que terminó en bronca por parte de la grada a sus jugadores. Ganar al Celta sería una noticia positiva para un Sevilla que afronta el mes de enero tan complejo en lo deportivo como en lo económico mientras continúa avanzando un mercado de fichajes en el que, de haber movimientos, serían al final del mismo.