Almeyda: "Tenemos esa rebeldía de que no nos gustó lo del domingo pasado"

Matías Almeyda no pierde el buen talante pese a los malos resultados y ha abundado este domingo en su rueda de prensa previa al choque ante el Celta que tener "fe" es la clave para salir del bache. En eso y en la falta de tranquilidad que a veces atenaza al equipo ha basado su mensaje el argentino, que ha confirmado que Rubén Vargas estará en la convocatoria y que Alexis Sánchez también estará pese a que es duda por un golpe que ha recibido en la cadera en el entrenamiento del sábado.

Almeyda admite que el vestuario se rebela ante la derrota del pasado domingo ante el Levante. Enfrente habrá un duro rival como es el Celta, pero la clave está en la actitud propia. "A todos los rivales nos enfrentamos de la misma manera. Sabemos la calidad que tienen, y tenemos que mostrar esa rebeldía de que no nos gustó lo que pasó el domingo pasado. Los chicos lo van a hacer", avisa el técnico, que fue preguntado por la reacción del público en la última comparecencia en Nervión contra los jugadores. "La afición paga, es libre. Tenemos una afición inteligente. Cuando los tenemos a favor tenemos un jugador más. Todos queremos ganar y todos son fundamentales. Entendemos esa frustración. Son momentos de unión y de fe. Esto es fe, es buscar lo mejor desde el lugar que podamos. Si pagas la entrada, llueve, tienes frío y el equipo no juega bien... lo entendemos", insiste.

Al bonaerense le pidieron que hiciera balance de la primera vuelta. "El balance lo divido bastante. Siempre uno quiere estar más arriba, más tranquilo. Pero es totalmente parejo lo que estamos jugando. Se podía haber sumado más puntos, sí. Hemos ganado seis partidos, hemos perdido diez y hemos empatado sólo dos. Dos o tres empates más nos permitiría tener 3 ó 4 puntos más y eso es mucho en este totneo. Hubo partidos en que lo hicimos bien y pudimos sumar y otros que sumamos sin hacerlo bien. Estamos en ese proceso de ir para arriba y bajar. Estamos muchos equipos ahí. Porque ¿qué equipo superó ampliamente al Sevilla en el funcionamiento? Ahí vamos a coincidir todos en que el equipo ha competido. Ha creado ocasiones, también se ha desordenado y ha cometido errores que nos han costado puntos. El peor partido fue con el Rayo y lo terminamos ganando. Si no hubiésemos cometido errores que nos han costado goles estaríamos hablando desde otro lugar. De los 25 puntos para abajo estamos todos muy parecidos", resumió.

Almeyda no discute el compromiso del equipo, que reconoce que a veces se ve atenazado por la falta de confianza y por las dudas. "Si en la vida estás esperando que te traigan de comer, que te hagan la cama, sin salir de casa... te crece la barba. En ganas nadie te puede superar. Defendemos a un gran club, a un club con una gran historia. Las ganas no faltan porque los veo entrenar y el compromiso que tienen. La tranquilidad da inseguridad y eso bloquea a los seres humanos. El otro día ante el Levante tuvimos un penalti a favor. En los entrenos cuando yo no cobro un penalti ellos reclaman. Si estás bloqueado no reclamas y ves que ellos no reclaman. Las dudas se reflejan en eso, en un mal pase... y tenemos que defender que los jugadres no tengan dudas".

"Tienen que vender, es una realidad"

El preparador del equipo hispalense también tiene claro que el Sevilla va a vender en enero a uno de sus mejores jugadores: "Es una realidad. Ustedes saben que tienen que vender para traer. Que corra el tiempo y que vean que es lo mejor para el club. Depende de quién sea el que salga. Son situaciones que están manejando el presidente y e director deportivo. Están viendo qué van a hacer de cara a este mercado y al mercado que viene", confesó un Almeyda que no se apura por ello y que se limita a hacer su trabajo, entrenar a los jugadores que tiene.

Uno de ellos es Isaac Romero y no está de acuerdo en que no esté teniendo oportunidades. Además, avanzó que próximamente, cuando vuelva Akor Adams, podrá verse una delantera formada por ambos. "El otro día no fue titular porque venía de estar dos días con fiebre, pero ha estado en la mayor parte de los partidos. Todavía no ha jugado con Akor Adams juntos y seguramente se hará". Hilando con esto, reflexionó sobre el rendimiento del nigeriano en la Copa de África: "Ojalá que sea ídolo. Los ídolos no se construyen en tres partidos. Está teniendo un buen rendimiento en un campeonato que es duro. Está jugando en otro sistema que puede ser que en ese sistema compita mejor. Juega al lado de un gran delantero, uno de los mejores (Osimhen). Me alegro por él porque es un profesional que escucha y que quiere aprender. Espero que cuando regrese lo haga de esa forma que está rindiendo en su país. A la vez lo extrañamos y queremos que aporte aquí lo que está aportando allí".

Alexis Sánchez: "Recibió ayer (el sábado) un golpe en su cadera, un golpe de esos contra el hueso que te duermen un poco el músculo. A ver cómo esta mañana, hoy estaba dolorido. Son golpes que te dejan dos días sin poder entrenar".

Nyland: "Hablé con él. Me gusta hablar con los jugadores y cuando vienen a hablarme. Él sabe lo que yo pienso y yo sé lo que piensa él (sonrisas)".

Muchos partidos en lunes: "Jugar los lunes y en invierno... yo pienso en ls familias. Un lunes 9 de la noche con frío, los estadios nos se ven llenos, la gente va menos. Es la verdad. Pero bueno nos toca a nosotos y ya está".