Así fue el gesto de Carlos Álvarez que ovacionó la afición del Sevilla FC: "Soy sevillista de toda la vida"

Carlos Álvarez es uno de los mayores talentos en la historia reciente de la cantera del Sevilla Fútbol Club. El atacante de Sanlúcar La Mayor se marchó gratis al Levante Unión Deportiva en verano de 2023, siendo una de las piezas claves para lograr el deseado ascenso a Primera División tan sólo dos temporadas más tarde. Tras debutar con el primer equipo nervionense en partido oficial el 21 de diciembre de 2022, disputando 76 minutos y anotando un gol en la victoria copera frente al Juventud de Torremolinos, el extremo únicamente participó en dos encuentros más antes de marcharse al combinado granota.

El destino, caprichoso como de costumbre, quiso que Carlos fuera el que apuntillase a su antiguo equipo en uno de los peores partidos que se recuerdan en la historia reciente del Ramón Sánchez-Pizjuán. Pese a llegar como colista, el Levante vapuleó a un Sevilla que cayó por cero goles a tres en su casa, siendo el sanluqueño el autor del último tanto de la tarde. Pese a la euforia que suponía rubricar los tres puntos, el extremo levantinista tuvo un detalle que el respetable sevillista recibió de buen grado: tras batir a Odysseas Vlachodimos, el canterano sevillista pidió disculpas a la afición presente en el feudo nervionense, gesto que le valió una ovación por parte de la grada.

Amor incondicional

Tras el partido, el propio Carlos Álvarez fue el encargado de atender a Movistar LaLiga, reconociendo que eran "tres puntazos" los que el Levante logró sacar del estadio sevillista. En el plano personal, el futbolista aseguró que aún tiene "mucho por mejorar", aunque se mostró consciente de "la dificultad que tiene este campo". El extremo granota no pudo negar su sentimiento "sevillista de toda la vida, sé lo que cuesta sacar de aqui los tres puntos y estoy seguro de que esto nos va a reforzar mucho anímicamente. Va a ser el inicio de una línea ascendente de la que estamos todos convencidos". Cuestionado acerca del tanto que había anotado tan sólo unos minutos atrás, el sanluqueño reconoció que era algo que ya había pensado: "Tenía claro que si hacía un gol no lo iba a celebrar. Ha sido el club en el que he estado toda la vida, pero sobre todo contento por mi familia, que ha venido a verme, que ahora sí ha podido verme disfrutar de un partido completo en este estadio".

En 91 partidos con el Levante, Carlos Álvarez suma un total de 14 asistencias y 14 goles, tres de ellos este curso en Primera División. Su buen hacer en el combinado granota ha llamado la atención de varios clubes, aunque ser tan diferencial lo convierte en uno de los jugadores más castigados por los rivales durante el transcurso de los partidos. De hecho, cuando peor lo pasa el cuadro valenciano es cuando menos aparece el sanluqueño, pues los equipos a los que se enfrenta saben que gran parte del peligro azulgrana pasa por sus botas.