Carlos Álvarez: "Soy sevillista y sé lo que significa sacar tres puntos aquí"

El centrocampista del Levante Carlos Álvarez, producto de la cantera del Sevilla, destacó este domingo en la goleada de su equipo (0-3) ante los del argentino Matías Almeyda. "Soy sevillista y sé lo que significa sacar aquí los tres puntos".

Autor del último de los goles de su equipo, Carlos Álvarez dijo en los micrófonos de Movistar+ que "ganar significa tres puntos" importantes para salir de la zona de descenso y que van "a trabajar para lograr los objetivos".

"Sabía que de marcar no lo celebraría. Estoy contento por mi familia, y se lo dedico a mi familia, que ha venido a verme y que ahora sí ha podido disfrutar de un partido mío completo en este estadio", señaló.

De las paradas del australiano Matthew Ryan, destacó que "ha sido esencial para mantener el resultado". "Todos somos muy buenos individualmente. Tenemos que seguir así", dijo.

Por parte sevillista, Sow mostró desolación. "Empezamos el año lo peor posible, sólo podemos pedir disculpas. Es un día en el que no salió nada, no hemos merecido más que la derrota. Podemos y debemos jugar mucho mejor. Tenemos que levantar la cabeza porque quedan muchos partidos. Estábamos en un buen camino, pero la verdad es que nos faltan muchos jugadores, especialmente en ataque", dijo en Sevilla FC+.

Gudelj también habló cariacontecido como capitán ante los medios del club. "Estamos doloridos, el partido ha estado igualado en la primera parte aunque empezamos fríos, luego cogimos el control y ese gol en el último minuto nos hizo daño. En la segunda empezamos bien, pero ellos con lo mínino han marcado. La diferencia hoy ha estado en la eficacia en las ocasiones. Queríamos ganar en el primer partido del año pero hay que seguir porque esto es largo y sabíamos que no iba a ser fácil. Veníamos de varios partidos muy buenos, pero hoy no lo ha sido".

Y Mendy remató así: "Arrancamos bien y hasta el primer gol estuvimos bien. No sé qué pasó en la segunda parte para que encajáramos esos dos goles. Estamos tristes, tenemos que hablar y ver en vídeo qué hicimos mal".