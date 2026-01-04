Almeyda: "El partido se ve reflejado en el penalti"

Matías Almeyda calificó el partido de "extraño" lamentando la forma tan soez en la que fue derrotado el Sevilla por el Levante. "El resumen siendo objetivo es que fue extraño", comenzó diciendo el técnico argentino, muy cariacontecido, ante los medios de Sevilla FC+.

"No arrancamos como el partido pasado, pero nos fuimos metiendo en el partido. Después de la primera opción de ellos, que se pudieron poner 0-1, empezamos a jugar como queríamos, pero no teníamos la agresividad, la tranquilidad ni la tenencia, no equivocarnos en pases fáciles. Pero tuvimos alguna ocasión bastante clara, como la de Alexis, la de Sow... Y tuvimos bastante juego pero sin profundidad. Y el gol que nos hacen es demasiado ingenuo a la hora de defenderlo, se da en una segunda acción. Y después en el segundo tiempo, cambiando el sistema, tuvimos al rival metido en su campo, sabiendo que ellos iban a modificar también y buscar el contragolpe. Y ahí tienes que concretar. Pero hoy ni de penalti pudimos concretar. Hay que insistir.

"De esto se va a salir trabajando, pero esto lo he repetido desde el primer día. Esto va a ser hasta el último segundo del torneo, porque estamos a la par de muchos y nos cuesta ir para arriba y cuando estamos arriba bajamos rápido. La tranquilidad y la sabiduría van a ser fundamentales".

El problema de la efectividad

El doble fallo en el penalti de Isaac fue sintomático de lo que le faltó al Sevilla. "Se ve reflejado en el penalti (el partido). Y después, la efectividad. Ellos llegaron cinco veces y metieron tres goles. Y nosotros hicimos 15 remates, cinco en portería, y cero goles. Entonces falta esa efectividad. Y faltó también esa parte ofensiva que hoy lamentablemente teníamos dos jugadores ofensivos para revertir la situación. Se hace difícil. Esperamos revertir y que vuelvan nuestros jugadores de la Copa de África para que podamos ser más competitivos".

Lo anímico, algo a trabajar

Por primera vez se escuchó en el estadio el grito de "jugadores, mercenarios". ¿Hay que trabajar lo anímico con los jugadores? "Esa parte la venimos hablando todos los días. Aquí no se descuida la parte mental, porque así lo arrancamos en pretemporada. Acá hay que ser fuerte. Y hay que aguantar. Cuando uno es futbolista aguanta cuando lo aplauden y cuando lo insultan. Y revertir las situaciones: aquel que te insultó te va a aplaudir mañana, Dios quiera. Y esta es la situación y la historia de los futbolsitas. El que tiene lo que hay que tener lo va a soportar. Y nosotros lo vamos a soportar hasta el último segundo. A nadie le gusta perder. Hay que lavarse la cara con agua fría y salir adelante otra vez".

La visión desde fuera del banquillo

Almeyda estaba sancionado y vio el partido por televisión, desde el interior del estadio. Así habló ya en la sala de prensa. "Desde fuera el partido se desde otra óptica. Empezamos a jugar parecido a lo que veníamos jugando, mejoramos en el terreno de juego, y estábamos imprecisos, pero con esas ganas que necesitamos. No teníamos la agresividad que buscábamos. Pero el rival no nos hacía daño. Hubo mucho juego fuera del área y sí faltó la precisión final para encontrar el tiro al arco, más allá de las ocasiones muy claras de Alexis y Sow", dijo el argentino, que recalcó que el 0-1 llegó al final del primer tiempo, cuando "el tiempo tenía que estar cerrado".

Por qué lanzó el penalti Isaac

Insistió en la "falta de juego aéreo y de efectividad". "Voy a los tiros al arco y a la posesión y me quedo con algo parecido al partido anterior (el del Bernabéu), que es la falta de efectividad. Si te falta la efectividad te falta todo, y el partido se hizo raro".

Preguntado por el penalti y el lanzador del mismo, dijo. "Nos han pitado pocos, ¿no? El del Barcelona... y lo pateó Alexis... Son ellos los que definen el lanzador. Alexis es uno de los lanzadores y serían ellos los que definirían quién lo iba a lanzar. Siempre digo que el que patea es el que tiene la responsabilidad y el que tiene las ganas. Y después está la virtud del portero, que hasta el rebote le atajó".

Una batalla hasta el último día

También insistió Almeyda en la idea de que la Liga será durísima hasta el último segundo del último día. "Ni bien llegué a este lugar dije que el Sevilla iba a tener que competir hasta el último segundo del torneo. Estoy firme con el pensamiento, con lo que veo todos los días y en cada juego y va a ser así. Tenemos que ser fuertes y estar preparados para esta lucha. Porque esto es una lucha, un día juegas muy bien y al otro día no mereces o sí mereces. Es la realidad, y el que no vea la realidad... ahí está el problema. Yo la estoy viendo la realidad. Me voy con un sabor totalmente amargo, porque la ilusión era empezar el año ganando los tres puntos en nuestra casa. Y hay que seguir en esta batalla".