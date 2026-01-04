Sevilla-Levante, en directo el partido de Liga: Once titular con Alexis por Isaac

El Sevilla y el Levante disputan a la hora del almuerzo (14:00) el partido correspondiente a la decimoctava jornada del Campeonato de Liga de Primera División en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Arbitra el navarro Galech Apezteguía con Pizarro Gómez en el VAR.

Se trata del primer partido del año 2026 en el Ramón Sánchez-Pizjuán después de la derrota en el Santiago Bernabéu de un buen Sevilla al que le faltó eficacia goleadora. Pero de derrotas dignas no vive el fútbol y el equipo de Matías Almeyda necesita urgentemente ganar al colista para separarse del peligro del descenso.

En el Levante se producirá el debut del entrenador portugués Luís Castro. En su presentación habló de buscar un fútbol valiente incluso jugando la pelota desde el portero. Y también elogió al ex sevillista Carlos Álvarez como faro del juego que busca.

En el Sevilla causó baja de nuevo Azpilicueta. El navarro sufre la cuarta lesión muscular de la temporada y se suma a la nómina de bajas. Hasta ocho: a los cinco lesionados hay que sumar al sancionado Marcao y a los nigerianos Ejuke y Akor Adams por jugar la Copa de África.