Sevilla-Levante: Recordando a Luis Aragonés

Toda la polisemia del sustantivo genio podía aplicarse a Luis Aragonés, que dejó muchas frases que siguen aplicándose al fútbol. El ex entrenador del Sevilla, entre otros muchos equipos, además de la selección nacional a la que revolucionó echándole genio a la prensa de Madrid, habría dicho ante el partido con el colista Levante con el que se abre el año en Nervión aquello de que hay que ganar “por lo civil o por lo criminal”. Efectivamente, era una frase figurada que discernía el Derecho Civil del Penal y que incidía en que no había excusa ninguna para lograr un triunfo vital.

Porque es la propia vida, siguiendo con el sentido figurado de las palabras, lo que empieza a jugarse este Sevilla que en 2025 ganó cuatro partidos al calor de su gente. Una gente cuya más significada tribuna de alentadores ha prometido una huelga de animación por la prohibición de colgar pancartas vinculadas a Biris Norte. Como si el equipo, tan necesitadito como está de ayuda por doquier, tuviera culpa alguna de que el grupo radical estuviera registrado como ultra y señalado como tal por los funcionarios del Ministerio del Interior, sección Antiviolencia. Otra piedrecita en el zapato, pensará Matías Almeyda, aunque, visto de otro modo... ¿qué más da que animen o dejen de animar si en un año con animación y un sevillismo volcado casi siempre para compensar las miserias del club apenas hubo cuatro triunfos en Nervión...?

E.F. / Infografía

A Almeyda, fichado en 1997 por el Sevilla de González de Caldas dos años después de la marcha de Luis Aragonés, cuyo adiós del banquillo fue el preludio de una de las grandes crisis en Nervión, le sonará lo de la huelga de animación a estupidez japonesa. Como si quisieran hacerse el harakiri los que más sienten el club, el equipo. “Allá ustedes”, pensará el argentino.

Un equipo y una plantilla que vuelven a estar muy connotados por las lesiones y las bajas. Hasta ocho vuelve a acumular el técnico argentino para recibir al Levante del debutante Luís Castro, portugués de 45 años que fue presentado la misma víspera del encuentro en un acto en el que mostró un discurso ambicioso. Quiere jugar desde atrás y con el balón bien tratado y a buen recaudo, lo que invitará al Sevilla de Almeyda a ir a buscar al rival e incluso a su portero como alimañas para propiciar el error en un equipo que trae el lastre de muchísimas derrotas.

La temeraria apuesta por el fútbol de Luís Castro tendrá un aliado criado en la casa sevillista como Carlos Álvarez, protagonista principalísimo, golazo incluido, del ascenso del Levante y líder espiritual del ataque granota a sus 22 años.

El mediocampista zurdo de Sanlúcar la Mayor es titularísimo en este Levante después de salir por la puerta de atrás del Sevilla en el verano de 2023 por una de esas inexplicables razones de pragmatismo económico que están horadando al club de Nervión en los últimos años. Incluso Luís Castro habló de darle el balón en zonas decisivas para aprovechar su visión de juego y su talento. Cuidado, que no hay peor cuña que la de la propia madera y el sanluqueño llegará, junto con el también ex sevillista Iván Romero -cuatro goles lleva, uno más que Isaac, Rubén Vargas y Akor Adams-, con el orgullo herido de no haber sentido el afecto que ya se ganó despuntando en la cantera blanquirroja.

En cuanto al Sevilla, la misma víspera se conoció otra lesión, una más, de Azpilicueta. La cuarta del defensor navarro. Se une a las bajas de Alfon, otro que ha recaído, a la sanción de Marcao y a otros futbolistas que están de baja por estar recuperándose o en la Copa de África. Poca novedad habrá respecto al equipo que cayó en el Santiago Bernabéu antes del parón navideño, con el dibujo de 3-4-3 asentado por pura necesidad. El único objetivo es empezar 2026 con un triunfo, por lo civil o por lo criminal.