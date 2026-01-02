El TAD levanta la sanción del Sánchez-Pizjuán mientras los 'biris' anuncian una huelga de animación

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha suspendido la sanción de clausura parcial por un partido del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por los hechos acaecidos en el derbi ante el Betis. Cabe recordar que el Comité de Apelación ya dejó el cierre parcial en un partido al mismo tiempo que redujo la multa interpuesta, rebajando así el castigo impuesto por el Comité de Disciplina. Éste impuso "una sanción de tres partidos de clausura parcial de su recinto deportivo por un periodo de y una sanción pecuniaria de 45.000 euros, por la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 76.2, en consonancia con el artículo 15 del Código Disciplinario de la RFEF".

"Así, mientras el TAD estudia el caso, dicha sanción no se ejecutará, por lo que el público podrá acceder con normalidad en el primer encuentro liguero ante el Levante UD", reza en un comunicado oficial publicado por el Sevilla en la noche de este viernes.

Huelga de los 'biris'

Paralelamente, el grupo Biris Norte ha anunciado unas medidas de protesta consistentes en una "huelga de animación" que empezará este domingo. La razón de esta protesta responde a que, en su opninión, desde el club en las últimas semanas se les ha comunicado "que nuestras pancartas ya no pueden seguir exhibiéndose en Gol Norte por orden policial", afirman. "Nos referimos a las pancartas que presiden nuestras grada: la situada en la parte baja, 'Guardianes de Nervión', y la que cuelga del vomitorio con la palabra 'Ultras'", especifican, al tiempo que anuncian que entrarán 12 minutos más tarde a sus localidades en Gol Norte.

"Estas pancartas fueron aceptadas en su momento tanto por el club como por las autoridades y han estado presentes durante años, sustituyendo a otras que realmente deberían ocupar ese espacio. El motivo que se esgrime es que se acusa al club de dar visibilidad a un grupo violento, basándose en una supuesta lista en la que estamos incluidos; una lista que nadie ha visto y cuya legalidad resulta más que cuestionable. Se trata de una etiqueta utilizada para reprimir y perseguir sin miramientos, con la connivencia de los propios clubes, que permiten esta caza dentro de sus estadios", añaden.