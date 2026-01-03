Luís Castro, presentado como entrenador del Levante: "Cada partido será una final para ganar"

Presentación oficial y rueda de prensa oficial de Liga antes del Sevilla-Levante. Todo en uno. El nuevo entrenador del equipo valenciano, el portugués Luís Castro, aseguró antes de su debut en el campeonato español este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (14:00) que todos los partidos van a ser finales y que el equipo debe "jugar siempre para ganar".

"He estado en situación parecida en mi primer año en Dunkerque y tienes que jugar cada partido como una final y para ganar. No vas a ganarlos todos, pero si vas al cien por cien a ganar, vamos a ganar lo necesario", dijo el portugués, que también fue presentado este mismo sábado como entrenador del equipo hasta 2027.

El técnico levantinista contó que sus equipos se caracterizan por atacar e ir a por el partido y, ante la estadística de 29 goles encajados en 17 partidos, explicó que "es importante defender bien, pero, cuando tienes el balón y atacas bien, no te van a atacar tanto. Hay que mantener los equilibrios del equipo".

"El Levante tiene una persona especializada en el balón parado y mi staff también. El año pasado el mejor equipo de Portugal de primera y segunda liga juntas fue el Benfica B, de dónde viene la persona que está conmigo", contó.

"Me ha sorprendido el equipo, ha entrenado muy bien y hemos hablado de lo que necesitamos para salir de esta situación. Han dado el máximo y me ha gustado", contó. Mientras, al ser preguntado si habrá cambios en el once o será más conservador en su primer partido, dijo "mejor que sea sorpresa".

De quién sí habló fue de Carlos Álvarez, del que dijo que "tiene que tener el balón en zonas decisivas del juego, queremos que esté en zonas de decisión porque puede hacer algo diferente" y apuntó que no ha hablado con Etta Eyong, aunque están siguiéndole en la Copa de África.

También dijo que en la semana que en el tiempo que lleva en el equipo está trabajando con los porteros para que formen más parte del juego: "Si quieres jugar con el balón, los porteros tienen que jugar también. Están trabajando en eso, pienso que vamos a hacerlo más que antes. Primo ha estado un poco resfriado, no ha estado toda la semana con nosotros, pero Pablo y Ryan han trabajado muy bien".

Por otro lado, Castro analizó al Sevilla: "Es un equipo muy agresivo en la presión alta, hace que el juego sea mas rápido y partido que lento. Es un equipo que hace muchos goles de transición, recuperan el balón y juegan muy rápido".

"Es un buen equipo, tiene buenos jugadores, pero también tiene debilidades y vamos a intentar hacerles daño", agregó.