Cuarta lesión muscular de Azpilicueta, baja de la convocatoria para el Sevilla-Levante

César Azpilicueta ha vuelto a sufrir una lesión en el sóleo derecho, la segunda de la temporada, que se suma a otras dos en el aductor izquierdo. El defensa navarro no termina de engancharse al tren de un Sevilla que lo fichó para que liderara con su oficio y su veteranía el proyecto de reconstrucción de una plantilla y un equipo con muchísima gente joven. Pero la edad, con 36 años cumplidos, ya le dan la cara a un futbolista que empezó a competir muy joven en el Osasuna y ha rendido muchos años a primer nivel en el Chelsea, jugando muchos partidos por temporada de alta competición.

El navarro se cae pues de la convocatoria cuando parecía que ya estaba recuperado de su anterior lesión muscular, en el aductor izquierdo. Su primera lesión fue en el Sevilla-Mallorca, a los tres minutos, también en el aductor izquierdo. Reapareció en el Atlético-Sevilla, jugó 45 minutos y desapareció de nuevo por una lesión en el sóleo derecho. Tras recuperarse de esta lesión, se lastimó de nuevo el aductor izquierdo e incluso rompió a llorar de impotencia en un entrenamiento, según desveló Matías Almeyda. Esta lesión le hará daño anímico de nuevo.

Almeyda sigue sin poder contar por tanto con Azpilicueta, que se une a la baja por sanción de Marcao; por lesiones musculares sigue de baja Nianzou, Suazo, Rubén Vargas y Alfon; y por estar en la Copa de África aún están ausentes Ejuke y Akor Adams. En total son ocho bajas.

De tal forma, para el encuentro con el Levante cita solamente a 20 jugadores. A saber: Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores; Carmona, Juanlu, Kike Salas, Cardoso, Castrín, Ramón Martínez, Oso; Mendy, Agoumé, Sow, Gudelj, Joan Jordán, Manu Bueno; Peque, Januzaj, Alexis e Isaac.