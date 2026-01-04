La derrota del Sevilla Fútbol Club ante el Levante UD ha supuesto un tropiezo importante para los hispalenses. Varios aficionados del conjunto nervionense han atendido al micrófono de Diario de Sevilla, expresando su malestar tanto por la derrota como por la situación actual de un equipo que ha dejado mucho que desear ante el colista de la Primera División española y pidiendo la dimisión de la directiva como "regalo de Reyes".