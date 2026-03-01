Ilusionante cuenta atrás

Comienza marzo, un mes convertido en una inmensa sensación de vísperas. Todo el mes se convierte en preámbulo de lo que está por venir. Lo que está por venir es lo más importante de cuanto ocurre anualmente en Sevilla, por lo que el día a día de este mes rico en idus es un sin vivir a la espera de que arranquen los grandes fastos primaverales. Es víspera también de una primavera que comenzará el Día de la Felicidad, 20 de marzo en todos los almanaques. Víspera tras víspera, de momento es como una cuenta atrás para ese momento trascendente de Jesús a lomos de una burra por la rampa del Salvador. En el ínterin nos entretenemos con actos de diverso calado, pero bajo el común denominador de la ilusionante duermevela a la espera de lo que está por venir, que suele ser lo mejor. Marzo sucediendo a ese febrerillo más loco que nunca y que llenó de fango y tristeza muy cercanos. Pero todo toca a su fin y en este domingo se inicia la cuenta atrás más ilusionante, más esperanzadora...