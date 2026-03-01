El derbi siempre augura igualdad

Trece puntos y siete puestos es la distancia que separa a Betis y Sevilla en la tabla, pero eso no quiere decir mucho. Todo se acorta en el derbi y por eso hay que enfocar el avant match desde la cautela que nace de la igualdad. No puede hablarse de favoritos cuando se trata de una contienda en la que tienen tanta importancia los detalles, sobre todo los que proceden del estado de sobreexcitación que suele reinar en estos partidos.

Ha dicho Pellegrini que hay que cuidar mucho el estado anímico, sobre todo para no caer en provocaciones, algo que a buen seguro también aconsejará Almeyda a su tropa. Claro que debemos tener en cuenta lo diferente de ambas trayectorias, bastante más solvente la de los locales, pero el Sevilla, desde su manifiesta regularidad negativa ha resuelto algunas papeletas de mucho calado, quizás del mismo calado que el que se guarda el derbi en su mochila.

También ese lógico conocimiento del rival que viene de la cercanía geográfica y así podemos atisbar que Almeyda optará por la dupla Juanlu-Carmona a fin de desarbolar al rival por estribor. Paralelamente, Pellegrini acentuará su discurso en un mayor control del centro del campo para una alimentación por dentro con Fornals o con Antony y Abde por fuera. Lo que sea sonará y la necesidad del Sevilla se trufará con el deseo bético de continuar con la inercia del curso, la de ganar con frecuencia. Es derbi, pronosticar es de mentirosos (Cantatore dixit) y la suerte está echada.