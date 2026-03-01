Unos pocos, siempre unos pocos

Alas 8.30 del 19 de julio de 1936 los españoles oyeron por la radio esta nota del Gobierno: “Se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República. El Gobierno de la República domina la situación y afirma que no tardará muchas horas en dar cuenta al país de estar normalizada la situación”. Y ese mismo día leyeron en El Liberal: “Toda España reacciona frente a los que se han lanzado contra el régimen… La República no corre ningún peligro”. El día 20 los sevillanos leyeron en ABC: “Viva España. El general Queipo de Llano se encarga de la jefatura de la División y reclama el estado de guerra”. Y empezó la peor de las pesadillas para millones de españoles.

El 2 de septiembre de 1939 escribía el corresponsal de ABC en Berlín: “¡Guerra! Es imposible vivir momentos más trágicos y angustiosos que los que se están sucediendo desde las tres de la mañana de este primero de septiembre, cargado de negros presagios”. Ese mismo día informaba el corresponsal de Arriba: “Se combate en la frontera polaca. A las once y cuarenta de la mañana el Cuartel General alemán anunció sobre un fondo de marchas militares que en las primeras horas de la mañana las tropas alemanas, protegidas por la aviación, contraatacaron en toda la frontera polaco alemana. Berlín espera las decisiones finales de París y Londres. Solo un milagro puede conjurar el peligro de que Europa se consuma en la hoguera”. No hubo milagro y entre 55 y 70 millones de personas se consumieron en la hoguera.

Ayer informaba este diario: “Estados Unidos e Israel lanzaron en la mañana del sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región”. Nunca ha sucedido algo igual en Oriente Próximo. Días antes Reuters informaba que Irán estaba a punto de cerrar un acuerdo con China para la compra de misiles de crucero antibuque y el Financial Times de un acuerdo entre Irán y Rusia para la compra de armas.

Mientras tanto, como la mayoría de los españoles en julio de 1936, como la mayoría de los europeos en septiembre de 1939, las personas comunes siguen con sus vidas, con sus luchas, mientras unos pocos, siempre unos pocos, quizás estén abriendo las puertas de otro infierno.