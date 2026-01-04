El día 4 de enero es uno de los más esperados por los sevillanos en Navidad, ya que es cuando el Heraldo de los Reyes Magos visita la capital hispalense para recoger las llaves de la ciudad en la antesala de la cabalgata. Biris Norte ha querido darle su sitio a esta figura durante el duelo entre Sevilla Fútbol Club y Levante con un tifo en el que aparece vestido con motivos relacionados con el conjunto blanquirrojo junto a una frase: "Sevilla, comienza la magia".