De la cesión de trastos de Alexis a Isaac al eficaz Kike Salas como '9'

Desastre total del Sevilla ante el hasta ahora colista, el Levante, para multiplicar de manera exponencial las dudas entre todos los sevillistas sobre el potencial de su equipo con vistas a la pelea por eludir el descenso al final de la temporada. El equipo de Matías Almeyda protagonizó uno de sus peores partidos del curso e incluso falló un penalti en el tiempo de prolongación que le hubiera dado una mínima opción para empatar.

Alexis Sánchez | Isaac le pide el balón, pero ahí sí debe ser el ‘jefe’

Alexis se marcha pensativo después de haberle cedido el balón a Isaac para lanzar el penalti. / Antonio Pizarro

La imagen del fotógrafo Antonio Pizarro es bastante significativa y se ve que Isaac le pide el balón al chileno para lanzar el penalti, pero ahí es donde de verdad deben funcionar las jerarquías. Está claro que si el lebrijano marca el gol, como debía, el comentario sobraba, pero el lanzamiento no acabó en las redes y la culpa debe recaer en ambos, particularmente en el más veterano por mostrarse permisivo. El chileno jugó como delantero centro y tuvo dificultades físicas tanto para presionar a los centrales como para irse en velocidad de ellos. Encima la única oportunidad clara que se le presentó en un magnífico centro lateral acabó flojita en las manos de Ryan.

Januzaj | Si el primer revulsivo para tratar de revertir la dinámica es él, está todo dicho

Januzaj intenta escaparse de Unai Vencedor en una de la últimas jugadas del partido. / Antonio Pizarro

Su principal mérito como sevillista, que ya va para algunos años, es haberse rebajado a la mitad, dicen, el sueldo que le puso Monchi. A partir de eso no ha hecho nada más, salvo en algún partido de Copa ante rivales de ínfima categoría. Dicho lo dicho, si él es el primer revulsivo del equipo cuando éste tiene que reaccionar ante un marcador adverso, es evidente que el nivel de la plantilla es el que es. Amagó muchas veces y no se fue realmente ninguna con peligro.

Gudelj | No es central y lo pueden decir mil veces, que no lo es

Gudelj trata de alcanzar un balón en lucha con Espí. / Antonio Pizarro

Le cuesta una barbaridad ganar los balones divididos ante todos los tipos de delanteros, ya sean más menudos, como Iván, o más grandotes, como Espí. El rival siempre transmite peligro y los tres goles llegaron por el medio de la zaga sevillista, precisamente el lugar que él debía proteger como hombre libre en la línea de tres de atrás.

Kike Salas | Seguro que es el mejor delantero actual

Kike Salas salta con Espí en una acción defensiva. / Antonio Pizarro

La plantilla del Sevilla está tan cogidita con alfileres que siempre da la sensación de que Kike Salas es el que hace mejores cosas en el área del rival cuando sube al remate. El penalti se lo hicieron a él y no estaría mal probarlo ahí alguna vez, porque cada vez que sube por necesidad se generan situaciones más peligrosas que cuando el balón se mueve alrededor de los delanteros.