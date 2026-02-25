Ignacio en la memoria

Noche para el recuerdo con el toro y las letras hermanados en el mismo sitio donde hace un siglo ya convergieron a rebufo de poetas aglutinados por la figura irrepetible de Ignacio. Decir Ignacio es bastante en un mundo único y mentar Pino Montano es como sintetizar cuanto significa literatura y toreo, que había que ver cómo se notaba el revoloteo de recuerdos en la palabra broncínea de Antonio García Barbeito. Noche para los más sentidos arcanos bajo la excusa del acontecimiento que se producirá en Las Ventas gracias a un torero del Aljarafe. El hecho de que Borja Jiménez le ponga el nombre de Ignacio a su gesta del 7 de junio no sólo engrandece el acontecimiento, sino que sirve de tapabocas sectarias que pretenden descabalgar a Sánchez Mejías de aquella hornada de locos maravillosos que compusieron la más brillante generación, la del 27. Ocurrió antier noche en ese lugar de culto taurino que es el cortijo que no pudo disfrutar José y que Ignacio convertiría en lugar sagrado de la cultura.