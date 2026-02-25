El derbi lo iguala todo, o casi todo

Semana de derbi y parece que las aguas andan muy tranquilas, mejor así. Diferencia considerable en la tabla con un 42-29 puntos que podría darle cartel de favorito al primero si no fuese porque estamos hablando de derbi y en un derbi puede pasar cualquier cosa. El domingo de Feria de hace justamente treinta años acudía el Betis a Nervión con 19 puntos sobre el Sevilla y un gol de Suker, con la diestra para más inri, hizo que esa noche sólo fueran a la Feria el croata y sus compañeros.

Es el derbi y sus circunstancias, por lo que la sustanciosa ventaja de los verdes sobre los blancos no tiene por qué decantarse para ningún bando. El Sevilla ha visto cómo el gol de Sow en Getafe ha apaciguado la tormenta que sobrevuela su vertical, mientras que en el Betis, el gol de Isi le echó al vino tanta agua que éste ha perdido sustancia.

Pero estamos en semana de derbi y no cabe otra que entretenernos echando mano de la memoria. Y se nos viene a la sesera aquella socarronería del recordado Miguel Muñoz cuando en un día de éstos se le recordó que los corianos Juanito y Bizcocho eran las únicas dudas para el derbi replicó con un despectivo “vaya derbi y vaya dudas”.

Ya es miércoles de vísperas y en el Betis se sigue reinando en aquel fatídico minuto 2 en que colisionaron Isco y Amrabat. Era, como hoy, vísperas de derbi y ahí se apagó la estrella de dos futbolistas básicos, uno vital. Y en esas seguimos, sin que estén y casi ni se les espere. Derbi a la vista.