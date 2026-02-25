Sesión ligeramente a la baja

Los principales índices europeos tuvieron un comportamiento ligeramente a la baja. El Íbex 35 cerró con una caída del 0,5% y el Euro Stoxx 50 se mantuvo plano. En Europa, los sectores defensivos de utilities y consumo básico experimentaron las mayores subidas, y las mayores caídas se dieron en el bancario.

En EEUU, los índices tuvieron un aumento del optimismo, impulsados por las tecnológicas después de la caída del lunes por los temores sobre los efectos disruptivos de la Inteligencia Artificial. El lunes las ventas se concentraron en las empresas de software, firmas de inversión y de pagos, más vulnerables a los avances en IA (como KKR o American Express).

Tras el fallo del Tribunal Supremo de EEUU, la Administración Trump planea un arancel general sobre importaciones para todos los países del 10% en vez del 15% con el que amenazó inicialmente, en su idea de imponer una tasa mayor a los países que se retractaran de los recientes acuerdos comerciales.

La startup de IA Anthropic está ampliando el alcance de su chatbot Claude a nuevos sectores, semanas después de provocar gran volatilidad en el mercado con el lanzamiento de herramientas de IA que amenazan a negocios enteros.