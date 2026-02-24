Un cajón en calle Imagen

Inquietud creciente la que anida en el capilliteo con ese cajón de obras que afeará el paso de cofradías por la calle Imagen. El otro día, en el mano a mano con Carlos Navarro, el alcalde aseguraba de manera tajante que dicha vía estará expedita para el paso de cofradías. Aseguró que el fastidioso cajón de obras no iba a impedir el paso de cofradías a la vez que reconocía que el lugar no será el más recomendable para la foto. En realidad, un paso por Imagen, haya o no haya cajón, no es el momento más fotogénico, ya que dicha vía ha sido siempre resaltada por su nulo valor estético. Imagen era una calle angosta que cuando pasaba el tranvía no dejaba espacio para nada, por lo que fue derribada para su ensanche en 1957 y rematada al comienzo de los sesenta ante la opinión unánime de lo fea que resultaba. Y que para colmo, con el tiempo dio lugar a colocar en ella el Colegio de Arquitectos, un edificio que no habla elogiosamente del gremio. Por lo tanto, ¿qué más da que un cajón de obras afee algo tan espantoso?