Sesión mixta

Los principales índices europeos cerraron la sesión de forma mixta. El IBEX 35 cerró con un aumento del 0,6% liderado por el sector bancario y las utilities. El CAC40 francés sufrió un descenso del 0,2% debido a las caídas en los sectores de defensa y lujo.

En España, la jornada estuvo liderada por ArcelorMittal (+2,7%) y Telefónica (+2,1%). Además, la banca y los utilities destacaron, con Sabadell y Endesa liderando a ambos sectores. La parte negativa la puso Indra (-3,5%) en línea con los descensos en el sector defensa europeo y Amadeus (-3%) que continúa siendo muy castigado por el temor de que la IA dañe su negocio principal.

Europa advirtió de que los acuerdos comerciales alcanzados con EEUU podrían estar ahora en peligro después de que Donald Trump anunciara un nuevo arancel global del 15% sobre todas las importaciones. La medida de Trump se produjo después de que el Tribunal Supremo rechazara el viernes su política arancelaria global.

En el plano empresarial, destacamos el descenso de Novo Nordisk después de otro revés para la danesa en los resultados de su nueva inyección contra la obesidad, las acciones de la compañía llegaron a caer un 16% durante la sesión.