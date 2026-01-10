Horario y dónde ver el Sevilla-Celta: es necesario ganar

Sevilla Fútbol Club y Celta de Vigo cerrarán la primera vuelta en un Ramón Sánchez-Pizjuán que quiere ver a los suyos salir airosos en el último duelo de la primera vuelta. Tras vencer al Real Oviedo por 4-0, los nervionenses acumulan tres derrotas consecutivas entre LaLiga y Copa del Rey: dos en competición regular ante Real Madrid y Levante UD y la eliminación copera en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. Con la situación tensándose, vencer al combinado vigués se antoja una necesidad para calmar las aguas, aunque los celestes no lo pondrán nada fácil.

Los de Claudio Giráldez solamente han caído en uno de sus últimos seis partidos, siendo eliminados por el Albacete en la tanda de penaltis. Desde la derrota frente al RCD Espanyol el 30 de noviembre, el Celta ha derrotado a Real Madrid, Bologna, Athletic de Bilbao y Valencia CF, además de un empate frente al Real Oviedo. De esta forma, el cuadro celeste se encuentra en séptima posición con dos puntos menos que el Real Betis Balompié, sexto clasificado, mientras que el Sevilla es decimosegundo a seis de los vigueses.

Manu Bueno celebra su gol ante el Celta con Gudelj y Saúl. / Europa Press

Horario del encuentro

El choque entre Sevilla Fútbol Club y Celta de Vigo se disputará el próximo lunes 12 de enero a partir de las 21:00 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La última vez que el conjunto gallego visitó el feudo nervionense tuvo lugar uno de los partidos más especiales de la historia de la entidad blanquirroja, ya que fue el último partido de Jesús Navas como local. El palaciego pudo sumar tres puntos en su despedida gracias a Manu Bueno, que anotó su primer gol con la elástica del cuadro hispalense para darle una de las pocas alegrías de la temporada 2024/2025 a su afición en un encuentro muy emotivo.

Dónde ver el partido

Además de seguirse in situ en el Ramón Sánchez-Pizjuán y a través de la web de Diario de Sevilla, el choque será retransmitido por LaLiga TV Bar y M+ LaLiga. El Celta solamente ha ganado en una de sus últimas diez visitas al feudo hispalense, el 17 de marzo de 2024 por dos goles a uno, mientras que el Sevilla ha salido airoso en seis encuentros y se han repartido los puntos en tres. El balance general histórico es claramente favorable para el combinado nervionense, aunque el sevillismo sabe que no debe confiarse, más aún frente a un rival superior como es el celeste en estos momentos. Sin embargo, a la afición nervionense le queda un hilo de esperanza para pensar que los suyos serán capaces de sacar los tres puntos en esta ocasión.