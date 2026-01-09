Nathan Patterson sigue en el radar del Sevilla y podría llegar este mismo invierno

A menos de un mes para dar por finalizado el mercado de fichajes invernal, los movimientos en los distintos clubes se siguen sucediendo para reforzar al máximo las diferentes plantilas. En el caso del Sevilla Fútbol Club ya se han producido dos salidas, Álvaro Ferllo y Ramón Martínez, mientras que Federico Gattoni es la única incorporación aunque con algunos matices. El zaguero argentino, que tiene contrato con la entidad hispalense hasta 2027, no cuenta para Matías Almeyda y se le estaría buscando una salida, lo que permitiría tener una ficha extra y liberar masa salarial.

Además de encontrar salida a descartes y jugadores por los que se pueda sacar una buena cantidad de dinero, la dirección deportiva que encabeza Antonio Cordón busca refuerzos para un Sevilla necesitado de caras nuevas para la segunda mitad de la temporada. Desde Inglaterra han vuelto a situar en la palestra el nombre de Nathan Patterson, que ya estuvo vinculado a la entidad nervionense el pasado mercado de verano y cuya llegada a la capital andaluza no terminó concretándose. Sin embargo, según informa Sky Sport News, el Everton estaría tratando de colocar al lateral derecho en esta ventana de traspasos y el combinado hispalense sería uno de los interesados.

Nathan Patterson, futbolista del Everton, interesa al Sevilla FC / Everton

Cesión con vistas al Mundial

La información procedente de Inglaterra afirma que la dirección deportiva del Sevilla Fútbol Club continúa interesada en la situación de Patterson, que además estaría buscando minutos de cara a formar parte de la lista de Escocia en el Mundial del próximo verano. A 18 meses de finalizar la vinculación entre el futbolista y el Everton, el club 'toffee' solamente ha contado con el lateral derecho durante la lesión de Seamus Coleman, quien ha disputado únicamente cuatro partidos en toda la temporada. Según Sky, David Moyes no tiene pensamiento de dejar salir al escocés hasta que no finalice la Copa África debido a la presencia de varios jugadores en el torneo, algo que cuadraría bastante con las fechas en las que se suele mover el conjunto hispalense en el mercado.

Con Lazio y Bologna interesados en hacerse con los servicios de Nathan Patterson, el Sevilla deberá darse prisa si no quiere perder una oportunidad de mercado que sirva hasta que termine la temporada. La posible salida de Juanlu Sánchez, con Juan Iglesias como el primer refuerzo de cara al próximo verano, invita a pensar que esta operación sea bastante factible en un mes de enero donde la dirección deportiva, el Consejo de Administración y el cuerpo técnico del conjunto nervionense deberán ponerse de acuerdo para paliar las mayores necesidades de un equipo en el que se espera no sufrir tanto este curso para lograr la permanencia.