Matías Almeyda tira de cantera y recupera efectivos de cara al Sevilla-Celta

Con la llegada del viernes, el Sevilla Fútbol Club afronta un fin de semana atípico al no tener partido hasta el próximo lunes. Los de Matías Almeyda reciben al Celta de Vigo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el que será para ambos el último duelo de la primera vuelta de LaLiga. El combinado hispalense tratará de sacar tres puntos que se antojan vitales para poner tierra de por medio con los puestos de descenso, buscando además acercarse a la zona noble de una clasificación que continúa apretándose con el paso de las jornadas. La buena noticia para el técnico bonaerense ha sido el regreso de José Ángel Carmona, quien se entrenó con normalidad tras haberlo hecho al margen el pasado jueves.

En el apartado de novedades destaca la presencia de los canteranos Álex Costa y Alexis Ciria. Tanto el delantero como el extremo son piezas destacadas en el Sevilla Atlético, supliendo de alguna forma las ausencias de Chidera Ejuke y Akor Adams que se encuentran aún con Nigeria en la Copa África. Las Súper Águilas se medirán a Argelia este sábado, buscando unas semifinales en las que se medirían a Marruecos, una de las grandes favoritas para levantar el entorchado continental el domingo 18 en Rabat.

Alex Costa, nuevo jugador del Sevilla Atlético / A. C.

Tiempo de espera para las vueltas

A los internacionales nigerianos hay que sumar las ausencias ya conocidas de los lesionados César Azpilicueta, Gabriel Suazo y Alfon González. Estas bajas, que complican bastante el once de gala de Matías Almeyda, no deberían durar demasiado, y se espera que los tres futbolistas regresen a las órdenes del técnico bonaerense a finales de enero. Ninguno de los tres jugadores han tenido la continuidad necesaria y esperada para poder ser diefrenciales en un Sevilla Fútbol Club que necesita a su plantilla al 100% para sacar el mayor número de puntos posibles y no sufrir tanto como la pasada campaña.

Las constantes lesiones durante el primer tramo del curso de distintos jugadores han impedido al cuadro hispalense tener la regularidad que se buscaba tras un mercado de fichajes convulso, en el que Antonio Cordón tuvo que hacer malabares para mejorar la economía del club con muy pocos recursos. Odysseas Vlachodimos es, de largo, la mejor incoporación de la ventana de traspasos estival, siendo fundamental para que el Sevilla consiguiera sacar puntos en diferentes partidos a lo largo de la primera vuelta.