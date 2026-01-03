César Azpilicueta: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja

Si no tenía bastantes problemas con las lesiones en la zona ofensiva del Sevilla Fútbol Club, Matías Almeyda ha sumado este sábado uno más, en este caso en una defensa que tampoco atraviesa por su mejor momento. César Azpilicueta, según ha informado la entidad hispalense a través de su página web, sufre unas dolencias en el sóleo de su pierna derecha. De esta forma, el zaguero navarro afronta su cuarta lesión desde que aterrizase en la capital hispalense, situación que empobrece aún más la zaga de un equipo castigado de forma inexplicable por las lesiones.

Según ha podido saber Diario de Sevilla, esta lesión tendría a Azpilicueta unas cuatro semanas apartado de los terrenos de juego, lo que le haría perderse los duelos ante Levante UD, Celta de Vigo, Elche CF y Athletic Club. Sin el exjugador del Atlético de Madrid, la defensa del combinado hispalense continúa perdiendo efectivos en un tramo fundamental de la temporada. Cabe recordar que Marcao estará, si no hay un milagro, seis partidos sancionados por su conducta al ser expulsado frente al Real Madrid, mientras que Tanguy Nianzou aún no ha terminado de recuperarse y no antra aún en los planes de Almeyda.