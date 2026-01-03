Alineación probable del Sevilla para recibir al Levante: necesitado de pólvora

Año nueva, vida nueva es lo que se desea en el Sevilla Fútbol Club tras un 2025 en el que casi se regresa al abismo de la Segunda División. Para este 2026, los pupilos de Matías Almeyda buscarán lograr la permanencia de la forma más holgada posible, algo que debe comenzar a conseguirse derrotando al Levante Unión Deportiva este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los hispalenses no podrán contar con los lesionados Gabriel Suazo, Rubén Vargas ni Alfon González, siendo duda para el duelo un Isaac Romero que ha regresado este sábado a los entrenamientos tras superar un proceso febril.

Almeyda tampoco podrá contar con los nigerianos Akor Adams ni Chidera Ejuke, que se encuentran disputando la Copa África con su selección, ni con el sancionado Marcao. Este mismo viernes se daba a conocer que el Comité de Apelación había decidido mantener el castigo al central brasileño, fuera durante seis partidos debido a su actuación tras ser expulsado en el Santiago Bernabéu. Por su parte, el conjunto groguet no podrá contar con los lesionados Unai Elgezabal, Roger Brugué y Koyalipou, mientras que Álex Primo será baja por enfermedad y Etta Eyong se encuentra con el combinado nacional de Camerún. Luís Castro, flamante técnico levantinista, tampoco tendrá a su disposición a Víctor García, que se retiró con molestias del entrenamiento.

Sow celebra vuelto a la grada su gol, el 2-0, tras ser felicitado por Agoumé, Castrín y Oso. / Antonio Pizarro

Cambios, regresos y dudas

A expensas de ver cómo dispone Matías Almeyda el equipo sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán, todo hace indicar que Odysseas Vlachodimos y José Ángel Carmona serán titulares en la portería y el lateral derecho respectivamente. Una de las grandes dudas es si el técnico bonaerense optará por un sistema con dos o tres centrales, dejando esto en el aire la formación de la zaga. Nemanja Gudelj, Andrés Castrín y César Azpilicueta apuntan al once de gala con Oso por el costado izquierdo. El alicantino, que ha demostrado ser un gran sustituto de Suazo, se consagró como la gran sorpresa del final de 2025 en un Sevilla Fútbol Club en el que ha quedado claro que valen más los hombres que los nombres.

Lucien Agoumé y Batista Mendy con Djibril Sow ejerciendo de mediapunta podrían ser los elegidos de Almeyda para conformar un centro del campo sobre el que debe asentarse la base del partido. Con carencias ofensivas debido a las lesiones y las ausencias de los nigerianos, el técnico bonaerense deberá optar por un ataque poco convencional, posiblemente formado por Alexis Sánchez y Peque Fernández. No hay que descartar la presencia en punta de Isaac Romero después de haber regresado este sábado a los entrenamientos, aunque el no haberse ejercitado con el resto del grupo durante toda la semana complica su participación en el duelo.

Alexis Sánchez ayuda a Agoumé en una pugna con Colombatto y con un rival en el suelo. / Antonio Pizarro

Alineación probable del Sevilla FC

Vlachodimos; Carmona, Castrín, Gudelj, Azpilicueta, Oso; Mendy, Agoumé, Sow; Alexis Sánchez, Peque.