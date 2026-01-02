Alfon González: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja

La penúltima sesión de entrenamiento del Sevilla Fútbol Club antes de recibir a la UD Levante no ha estado exenta de sorpresas para el combinado hispalense. Además de Isaac Romero, Alfon González ha causado baja en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios debido a una lesión en el sóleo de su pierna izquierda. El que fuera jugador del Celta de Vigo ha disputado este curso trece encuentros, cinco como titular y siete como suplente, anotando dos goles en 463 minutos.

El extremo, la última operación de Víctor Orta como director deportivo del conjunto nervionense, estaría de baja de tres a cinco semanas debido a estas molestias. De esta forma, Alfon causará baja ante la UD Levante, el Celta de Vigo y Elche CF siendo lo más optimistas posibles, aunque podría perderse también los duelos frente a Athletic Club y RCD Mallorca. Matías Almeyda pierde a un jugador importante en la rotación del Sevilla, que vio portería en su debut como jugador del cuadro hispalense anotando el primero de los dos goles con los que derrotaron al Girona.