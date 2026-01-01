Estos son los jugadores del Sevilla que terminan contrato en 2026

"Año nuevo, vida nueva" dice un refrán aplicable a todos los aspectos de la vida, por lo que el fútbol no es una excepción. En este primer día del 2026, muchos son los que están pendientes de un mercado de fichajes que se antoja clave para darle los retoques necesarios a equipos como el Sevilla Fútbol Club. Los hispalenses, en tierra de nadie a estas alturas de la temporada en LaLiga, deberán acudir a esta ventana de traspasos guiados por un Antonio Cordón que afronta una prueba de fuego al igual que ocurriese en verano. El flamante director deportivo nervionense tiene por delante un mes marcado no sólo por las llegadas, sino por las inminentes salidas de juegadores que podrían no dejar dinero en las arcas del club.

Nemanja Gudelj, un estandarte caído

Los futbolistas que terminan contrato en el mes de julio saben que en enero pueden comenzar a negociar con otros clubes su futura incorporación, habiendo hasta seis casos como este en el Sevilla. El más llamativo es el de Nemanja Gudelj, mediocentro serbio que firmó por la entidad hispalense en el curso 2019/2020 y que ha llegado a proclamarse bicampeón de la UEFA Europa League, siendo además capitán del cuadro hispalense durante varias temporadas. Sin embargo, el serbio no renovará con el conjunto blanquirrojo y es, sin duda, la despedida más especial que se afrontará en Nervión el próximo verano de los jugadores que finalizan su vinculación con el conjunto sevillano.

Gudelj y Nyland se ejercitan en sendas imágenes publicadas por el Sevilla. / Sevilla FC

Adiós a Nyland, Manu Bueno y Januzaj

La portería, doblemente afectada si no cambia nada antes de verano, dirá adiós a un Orjan Nyland cuya trayectoria en el Sevilla Fútbol Club ha sido una montaña rusa. Siempre afectado por vivir a la sombra de Yassine Bono, el noruego ha dejado más sombras que luces y su renovación se antoja imposible tanto para el club como para la afición. Otro de los que se marcha es el jerezano Manu Bueno, que pasará a los anales de la historia como el jugador que le dio la victoria al combinado nervionense en la despedida de Jesús Navas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El canterano, una de las mayores promesas de la Carretera de Utrera, únicamente ha disputado 23 encuentros con la elástica blanquirroja. Cierra esta sección un futbolista que ha querido y no ha podido en su último año como sevillista. Adnan Januzaj, tras unas temporadas irregulares, deja el conjunto hispalense en el año donde ha conocido a un Matías Almeyda que le ha devuelto, tarde, las ganas de jugar al fútbol.

Alexis se marcha, Azpilicueta es duda

Los dos fichajes más llamativos del Sevilla en el pasado mercado de fichajes han sido sin duda las incorporaciones de Alexis Sánchez y César Azpilicueta. El chileno, que llegó a la capital andaluza procedente del Udinese italiano, tiene contrato hasta este mismo verano, aunque su continuidad podría darse dependiendo de su rendimiento en el segundo tramo de la temporada. Por su parte, el zaguero navarro seguirá en el cuadro hispalense si juega una serie de partidos con la elástica blanquirroja. Las lesiones no le están permitiendo tener la continuidad deseada, pero el zaguero navarro afronta con ilusión su vuelta a los terrenos de juego tras esas últimas molestias a finales de año.

Azpilicueta sonríe mientras devuelve un balón en un rondo a un compañero. / Sevilla FC

Dos cedidos: Vlachodimos y Mendy

Pese a ser dos nombres bastante menos conocidos que los anteriores, tanto Odysseas Vlachodimos como Batista Mendy han demostrado ser dos piezas fundamentales en este Sevilla Fútbol Club. El problema para el combinado hispalense se presenta en que ambos aterrizaron en Nervión como cedidos, por lo que su continuidad se antoja prácticamente imposible. El cancerbero griego es uno de los jugadores más destacados del curso, consiguiendo con sus actuaciones darle varios puntos al cuadro nervionense; mientras que el centrocampista francés ha ido diluyéndose con el paso de los partidos y aún así es uno de los puntales de Matías Almeyda en el once de gala.