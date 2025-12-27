Rubén Vargas, Tanguy Nianzou y Marcao adelantan su vuelta con el Sevilla

Las vacaciones de Navidad son más breves de lo que pudiera parecer para los jugadores profesionales de fútbol. El Sevilla Fútbol Club se despidió del 2025 con una derrota en el Santiago Bernabéu el pasado sábado 20 de diciembre para afrontar nueve días de descanso que, en el caso de algunos futbolistas, ha sido menos tiempo. A través de sus redes sociales, el combinado nervionense ha compartido un vídeo en el que puede verse a Rubén Vargas, Tanguy Nianzou y Marcao entrenando en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios este sábado 27 de diciembre, dos días antes de lo previsto.

El caso del zaguero brasileño no ha sido una sorpresa ya que se encontraba en perfectas condiciones y, de hecho, fue titular en el duelo ante el Real Madrid, aunque es una clara muestra de intenciones de su compromiso con la entidad hispalense pese a la sanción adjudicada tras su expulsión el pasado fin de semana: seis partidos fuera. Según recoge el acta de Muñiz Ruiz, Marcao le dijo "Fillo da puta mare", agravando esto la tarjeta roja que había visto segundos antes y provocando que el castigo sea mayor que lo que supone una expulsión al uso como la de Matías Almeyda en ese mismo encuentro.

Vargas y Nianzou, regresos tras lesión

Los otros dos futbolistas que aparecen en el vídeo sí son novedades importantes de cara al comienzo de 2026. Tanto Rubén Vargas como Tanguy Nianzou continúan recuperandose de sus respectivas lesiones y deberían ser piezas importantes en el esquema de Matías Almeyda si no hay novedades en el mercado de invierno. El futbolista suizo, uno de los más destacados de la plantilla del Sevilla Fútbol Club, cayó frente al RCD Espanyol y, pese a haber completado sesiones de entrenamiento individuales, aún no había vuelto junto al grupo, por lo que el técnico bonaerense no ha podido contar con él para el tramo final de 2025. Sin embargo, los rumores sobre una posible venta continúan cogiendo fuerza y podría ser una de las claves económicas del combinado nervionense en esta ventana de traspasos.

Por su parte, Nianzou parece un caso perdido tanto para el club como para la afición. Pese a ser fundamental para Almeyda cuando ha estado disponible, las lesiones hacen imposible que su continuidad ofrezca algo positivo. Siendo el jugador que más cobra de todo el Sevilla, no es de extrañar que la hinchada blanquirroja lo señale como uno de los grandes culpables de la situación económica y deportiva de la entidad hispalense. Tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de su muslo derecho, su regreso estaba estimado para principios de 2026, por lo que se encuentra en el tramo final de una recuperación que, esperan en el combinado nervionense, sea la última hasta dentro de mucho tiempo.