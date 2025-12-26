La UEFA celebra la Navidad recordando al Sevilla FC

En un año oscuro como ha sido el 2025 para el Sevilla Fútbol Club, la UEFA ha querido rendirle un pequeño homenaje al cuadro hispalense, heptacampeón del torneo continental, en plenas fiestas navideñas. Emulando un videojuego, el organismo europeo ha publicado, a través de su cuenta de Instagram, un víde recordando el gol de Coke en la final de Basilea en 2016 entre los nervionenses y el Liverpool, que se saldó con victoria para los pupilos de Unai Emery por tres goles a uno. El lateral madrileño se consagró en aquella noche como héroe sevillista, anotando un doblete que sirvió para darle la vuelta al electrónico.

El que fuera futbolista del Rayo Vallecano llegó a disputar 173 partidos con la elástica del Sevilla, repartidos en cinco temporadas entre la 2011/2012 y la 2015/2016. 15 dianas y 14 asistencias completan su legado en la capital hispalense, que siempre lo recordará por haber sido una pieza fundamental en los esquemas de Unai Emery, tanto por sus goles como por aquel famoso cambio de 'Coke por Mariano' que el técnico vasco popularizó y que tantos éxitos terminó reportando al combinado nervionense. De hecho, aquel encuentro en Basilea fue el penúltimo choque del lateral como sevillista, cerrando su etapa en Nervión el 22 de mayo de ese 2016 en la derrota de su equipo frente al Fútbol Club Barcelona en la final de la Copa del Rey.

Un partido para el recuerdo

Daniel Sturridge adelantó al Liverpool en el minuto 35 de un partido donde el Sevilla Fútbol Club mostraría su dominio aplastante en la segunda mitad. Nada más volver del descanso, Kevin Gameiro anotó el primero para los hispalenses, dando alas a una afición que doblegó de forma inapelable a la inglesa. En el vídeo publicado por la UEFA Europa League se puede ver el segundo de los goles del cuadro nervionense, el primero de la cuenta particular de un Coke que se acabaría erigiendo como el salvador de su equipo en Basilea.

Tras ese tanto en el 64, el lateral aumentó la diferencia en el electrónico tan sólo seis minutos después con una jugada llena de polémica debido al mal señalamiento de una posición antirreglamentaria por parte del asistente. El encuentro terminó con victoria blanquirroja por tres goles a uno y un nuevo entorchado continental para el Sevilla, que también se adjudicó el premio individual a mejor jugador del encuentro, que recaló como no podía ser de otra forma en Coke Andújar.