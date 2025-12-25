Adnan Januzaj prepara su regreso con el Sevilla como el hijo de Cristiano Ronaldo

El fichaje de Adnan Januzaj por el Sevilla Fútbol Club no fue como se podría esperar. Tras tres años en la entidad hispalense, esta temporada parece la primera en la que el belga tiene algo más de continuidad, habiendo salido cedido en las dos anteriores: primero al Istanbul Basaksehir durante medio curso y posteriormente a la Unión Deportiva Las Palmas. Sin embargo, y pese a bajarse el sueldo para permanecer en la capital hispalense durante su último año de contrato, dos lesiones no le han permitido tener la regularidad esperada de la mano de un Matías Almeyda que le ha devuelto la confianza.

Después de sufrir una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo en Cornellà contra el RCD Espanyol, Januzaj regresó a la convocatoria del Sevilla para el duelo copero frente al Deportivo Alavés en el que no tuvo participación. Seis minutos en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid es lo último que ha disputado el exjugador de la Real Sociedad antes de marcharse de vacaciones donde, además de descansar y pasar tiempo con su familia, ha decidido terminar de recuperarse de esa dolencia que lo ha tenido dos semanas alejado de los terrenos de juego.

Trabajo específico en Dubai

La cuenta de Instagram @apexfbp ha publicado un vídeo en el que puede verse a Adnan Januzaj realizando trabajo personalizado durante su estancia en Dubai. Esta empresa, dedicada a entrenamientos específicos para futbolistas de élite, trabaja con jugadores de la talla de Nuno Mendes, Bruno Fernandes o el hijo de Cristiano Ronaldo, por lo que el jugador del Sevilla Fútbol Club ha apostado por profesionales del más alto nivel para su puesta a punto de cara al segundo tramo de la temporada. Centrados únicamente en LaLiga tras la eliminación en la Copa del Rey, los pupilos de Matías Almeyda deberán darlo todo para lograr la salvación de la forma más holgada posible, incrementando la competitividad entre compañeros, especialmente en posiciones tras pobladas como son los extremos, donde el técnico bonaerense cuenta con varios jugadores entre las bandas izquierda y derecha.

El doblete de Januzaj ante el Club Deportivo Toledo en El Salto del Caballo, su debut goleador con la elástica del Sevilla, pareció darle algo de alas a un futbolista que acumuló su peor racha de la temporada esas mismas semanas: tres partidos consecutivos en LaLiga sin disputar ni un minuto. Este curso, el belga parece dispuesto a darlo todo para reencontrarse con su mejor versión antes de decir adiós al combinado hispalense tras tres años que solamente pueden considerarse como un fracaso en lo deportivo.