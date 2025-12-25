Así ha sido el 2025 para el Sevilla FC: instaurado en la mediocridad

Si algo puede sacarse en claro de este 2025 es que no ha sido el año del Sevilla Fútbol Club. Los hispalenses, que terminaron la temporada pasada un punto por encima de los puestos de descenso, solamente han sido capaces de ganar doce partidos en un año para olvidar. El desempeño tanto en LaLiga como en la Copa del Rey ha dejado mucho que desear, teniendo en cuenta ademñas que por el banquillo de Nervión han pasado hasta tres entrenadores: Xavi García Pimienta, Joaquín Caparrós y un Matías Almeyda que es de lo poco rescatable en clave blanquirroja. El bonaerense, que llegó en julio para hacerse cargo del combinado hispalense, se ha ganado el favor de una afición a la que su equipo no ilusiona.

Salvados por la campana

El 2025 ha tenido pocos momentos destacables para el Sevilla. Del pasado curso, truncado definitivamente tras la victoria sobre la Real Sociedad que fue el inicio de una serie de partidos que por poco terminan en desastre, se puede rescatar el agónico gol de Álvaro García Pascual que sirvió para ganar a la Unión Deportiva Las Palmas y certificar de forma virtual la permanencia. En el apartado más local las noticias no han sido para nada positivas, perdiendo los nervionenses sus dos derbis ante el Real Betis Balompié, algo que no pasaba desde hace más de 20 años. Sin embargo, la victoria frente al Fútbol Club Barcelona, el mejor partido del conjunto sevillista en este año, rompió una racha bastante negativa contra el cuadro blaugrana, que cayó en el Ramón Sánchez-Pizjuán por cuatro goles a uno.

Akor Adams agradece al cielo su gol contra el Oviedo. / Antonio Pizarro

Debacle copera

La Copa del Rey ha sido un desastre absoluto para el Sevilla Fútbol Club en 2025. Contando el pasado curso, los nervionenses cayeron eliminados por la Unión Deportiva Almería, siendo además goleados por un rival de inferior categoría como es el cuadro indálico. Esta temporada la situación no ha mejorado para el conjunto blanquirrojo, que ha sido apeado del torneo del KO por el Deportivo Alavés a principios de diciembre. La nota no puede ser más que negativa en una competición que genera ilusión y en la que combinado hispalense no se proclama campeón desde el 2010, siendo la 2017/2018 la última temporada en la que consiguieron llegar a la final.

Un año más, sin Europa

El curso 2023/2024, posterior a la consecución de la última UEFA Europa League, fue el último en el que el Sevilla disputó competición europea. Desde entonces, son dos temporadas camino de convertirse en tres las que el conjunto nervionense no ha logrado clasificarse entre los siete primeros de LaLiga. Tras presumir de haber instaurado el "campamento base" en la UEFA Champions League, el cuadro hispalense ha caído en picado y no parece que vaya a remontar el vuelo en un corto período de tiempo. El saneamiento de las cuentas de la entidad es uno de los grandes deberes de la misma, causa y consecuencia del mal momento económico y deportivo que se vive en Nervión.