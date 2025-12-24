Isaac Romero, el 'líder' de un Sevilla que aún se acuerda de Dodi Lukebakio y en el que sorprende Kike Salas

El 2025 no ha sido el mejor año de la historia del Sevilla Fútbol Club. Los hispalenses, que tienen por delante una segunda mitad de temporada en la que deben certificar la permanencia con tranquilidad si no quieren sufrir tanto como el pasado curso, deben mejorar su rendimiento en ambas áreas para afianzarse en la zona media de una clasificación que continúa apretándose con el paso de las jornadas. Para ello, se antoja vital mejorar el rendimiento goleador de un equipo cuyos números ofensivos han dejado mucho que desear tanto en el pasado curso como en el actual.

Fran Martínez, matemático conocido por su cuenta de Twitter @LaLigaEnDirecto, publicó los datos de los máximos goleadores del Sevilla en 2025, que dejan claro el nivel actual de la plantilla nervionense. Isaac Romero se consolida, con siete dianas, como el futbolista del cuadro hispalense que más veces ha visto portería, seguido de Rubén Vargas con cinco tantos. La sorpresa llega en el tercer puesto de este podio, compartido entre Dodi Lukebakio y Kike Salas con cuatro goles cada uno. El belga, que dejó de pertenecer a la disciplina hispalense en verano, continúa en esta posición, para más inri acompañado de un central como es el de Morón de la Frontera

Rubén Vargas besa cariñosamente a Peque en el Sevilla-Osasuna. / Julio Muñoz / efe

Akor Adams al rebufo, con Alexis Sánchez como revulsivo

A las puertas de colarse en este podio se ha quedado un Akor Adams al que le han hecho falta varios meses para estrenarse con la camiseta del Sevilla Fútbol Club. El delantero, que se encuentra disputando la Copa África con Nigeria, ha visto portería tres veces en este segundo tramo del 2025, algo de lo que fue incapaz en sus primeros encuentros como futbolista del combinado nervionense. Ahora, con la confianza imprimida por Matías Almeyda, el que fuera jugador del Montpellier tratará de convertirse en la referencia ofensiva de su equipo, al que ayudó de forma notoria en las victorias ante Rayo Vallecano y Real Oviedo. Cabe destacar que el ariete fue el único goleador del duelo en Vallecas, mientras que regaló dos asistencias y convirtió un tanto.

De las incorporaciones que el Sevilla ha realizado en este mercado de fichajes, Alexis Sánchez se consolida como el más prolífico de cara a puerta. El chileno ha anotado dos dianas en lo que va de temporada 2025/2026, aunque el llegar en los últimos compases de la ventana de traspasos y la lesión en el bíceps femoral le han impedido tener la participación deseada durante el curso. En este 2026 que empieza, el liderazgo y la capacidad de generar en área rival del chileno se antojan como dos cualidades fundamentales para que el conjunto nervionense confirme la permanencia y pueda, por qué no, soñar con Europa.