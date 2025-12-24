Los datos del debut de Akor Adams en la Copa África

Akor Adams es uno de los nombres propios del Sevilla Fútbol Club en este 2025. El espigado delantero llegó al conjunto nervionense en el mercado invernal de la mano de un Víctor Orta que fue el principal valedor de su fichaje. Sin embargo, en sus primeros meses defendiendo la elástica blanquirroja, el nigeriano fue incapaz de ver portería entre malas actuaciones y lesiones, algo que comenzó a generar cierta inquietud en la hinchada hispalense. Todo parece haber cambiado con Matías Almeyda, quien le ha dado la confianza necesaria para irse haciendo un hueco poco a poco en el once, anotando tres goles este curso. El último de ellos, frente al Real Oviedo, sirvió al ariete para marcharse con buenas sensaciones a una Copa África en la que ya ha debutado.

Este martes 23 de diciembre se ha disputado en Marruecos un Nigeria-Tanzania en el que Akor Adams ha partido como titular. El futbolista del Sevilla ha tenido 59 minutos en la victoria de su selección, donde ha estado a punto de abrir el marcador en dos ocasiones: la primera con un disparo que ha detenido el meta Masudi y la segunda tan sólo dos minutos después con un cabezazo que ha terminado impactando en el larguero. La valoración del delantero según la web Sofascore es de un 6,4 debido en gran medida a su acierto en el apartado de pases.

Akor Adams celebra junto a Ajayi el 1-0 de Nigeria, obra de éste. / @NGSuperEagles

Los datos de pase de Akor Adams son un 75% de precisión, todos en campo contrario, además de una asistencia en largo, la única que el jugador del Sevilla Fútbol Club ha intentado en todo el partido. Además el delantero ha generado un pase clave, provocado cuando una acción conduce al disparo de un compañero, y una ocasión clara fallada: el cabezazo a la madera. El nigeriano ha conseguido completar únicamente un regate de tres intentados, parte de la estadística de ocho pérdidas en los 60 minutos que ha estado sobre el césped del estadio marroquí. Mientras que ha ganado los dos únicos duelos aéreos que ha tenido en todo el partido, solamente ha salido airoso en uno de los seis disputados en el suelo.

Este sábado, Nigeria se jugará el primer puesto de forma momentánea ante Túnez, que derrotó a Uganda por tres goles a uno. En el Sevilla están atentos tanto al rendimiento de Akor como al de un Chidera Ejuke que no tuvo minutos en el debut con las Súper Águilas. El extremo, uno de los favoritos por la afición africana debido a su habilidad regateadora con el balón, podría tener minutos en alguno de los dos partidos antes de la fase final en la que se espera la presencia del combinado nacional nigeriano. Esto, pese a ser un buen escaparate para los futbolistas, es un problema para el combinado nervionense, que perdería durante más días a ambos jugadores.