Akor Adams, titular en el debut de Nigeria en la Copa de África

El delantero Akor Adams fue titular en el debut de Nigeria en la Copa de África, un triunfo de los Súper Águilas sobre Tanzania (2-1 con goles de Ajayi y Lookman), en la primera jornada de la fase de grupos.

El sevillista formó en un once muy ofensivo en el que también se alineó Osimhen en punta y ayudó con su físico a ganar los balones altos en un encuentro que se disputó bajó una intensa lluvia sobre Fez. Akor fue suplido por Dele-Bashiru en el minuto 59, mientras que Ejuke permaneció en el banquillo. El próximo partido de Nigeria es frente a Túnez el día 27.

La marcha de Akor Adams a la Copa de África, que se disputa en Marruecos, dejó a Isaac Romero solo como delantero disponible para Matías Almeyda a partir de que se retome la competición en España, el día 4 de enero frente al Levante (14:00 horas en el Sánchez-Pizjuán). Mientras, en Francia se publicaba este lunes que el Sevilla se ha interesado en el delantero del Eintracht Fráncfort Elye Wahi, a punto de cumplir 23 años, en calidad de cedido,