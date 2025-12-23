Ramón Martínez, con papeletas para salir en enero y con el Cádiz preguntando

Pese a las dificultades económicas que siguen presentes en el Sevilla, se prevén cambios en la plantilla una vez se active el mercado de enero y el defensa Ramón Martínez es uno de los primeros que puede salir. Pese a empezar contando para Matías Almeyda, antes de la lesión muscular que sufrió, su actual estatus en la nómina de centrales ha pasado a un claro segundo plano y al ocupar una de las fichas del primer equipo tiene todas las papeletas para abandonar el club en el próximo mercado invernal.

En este sentido, el Cádiz puede ser su próximo destino, según ha adelantado el periodista gaditano Francisco Jiménez. De concretarse el interés seguiría los pasos de su compañero en el filial y en el mismo vestuario del primer equipo la pasada temporada Álvaro García Pascual.

Tanto el presidente, Manuel Vizcaíno, como el director deportivo del Cádiz, Juan Cala, estuvieron el pasado fin de semana en Sevilla. Incluso fueron fotografiados, entre otras personas, con José María del Nido Benavente, el aspirante a comprar los paquetes mayoritario de acciones Antonio Lappi, y Coke Andujar, copropietario junto a Cala del Atlético Sanluqueño, que jugó el domingo ante el Sevilla Atlético en el estadio Jesús Navas.

La fórmula en la que se haga la posible operación no debe ser un problema, pues el Sevilla lo que necesita es liberar fichas, ya que ni siquiera tiene sitio para Federico Gattoni, que regresa el 1 de enero tras acabar su cesión en el River Plate. Tanto una cesión como una rescisión de contrato se verían con buenos ojos en Nervión. Mejor esto útimo, está claro. Defensas como Cardoso, Castrín u Oso, y también Gudelj en esa posición, cuentan ya más para Almeyda que Ramón Martínez, que en defensa de cuatro también puede actuar como lateral derecho.