Cordón busca paliar la urgente necesidad de gol y tienta a Wahi

Catorce remates en el Santiago Bernabéu, por 18 del Real Madrid; cinco de ellos a portería, por ocho del anfitrión; tres grandes ocasiones, la mitad que los blancos; diez remates en el área, por 15 de los madridistas; y más paradas de Courtois que de Vlachodimos: 6-5. Esos números extraordinarios teniendo en cuenta el rival y el escenario no sirvieron absolutamente nada para el Sevilla, salvo dos matices: el adjetivo de digna que acompaña a la sempiterna derrota esta vez y la constatación del gran problema de esta plantilla, el gol.

Es lo que anda buscando Antonio Cordón en el inminente mercado de invierno, pero hasta el mismísimo Matías Almeyda ya se ha hecho a la idea de la dificultad extrema de tal empresa. “Todos sabemos cuál es la situación real del club”, dijo recientemente en una de sus locuaces ruedas de prensa. Y la situación es para no ser muy optimistas. Aun así, ha surgido con fuerza desde Francia el nombre del joven Sepe Delmas Elye Wahi, delantero francés del Eintracht de Fráncfort que despuntó en el Lens.

Cordón se enfrenta a un zaga inabordable de tres centrales, usando la alegoría futbolera, para atacar de frente el mercado: el bajísimo límite salarial, la necesidad de una buena venta y el exceso de fichas tras el regreso de Gattoni. Lo de la venta no es que sea necesario, es que es urgente para que cuadre el presupuesto presentado por José María del Nido Carrasco en la última asamblea de accionistas. Para acercar el balance de 2026 a cero, pero aún con un déficit de tres millones de euros según esos presupuestos, hay que abordar una venta con mercado y que dejase plusvalía. Rubén Vargas es el que más se ajusta a esa ecuación. Pero no hay ofertas.

El mes de enero aún no ha llegado, pero es ya una pista de la dificultad que se encontrará Cordón que en el último tercio del mes de diciembre no haya habido algún tanteo por ningún futbolista, según reconoció sotto voce Del Nido Carrasco en el desayuno informativo previo a la Junta de Accionistas.

El as en la manga de Cordón en este contexto es Wahi, que en la 22-23 marcó 19 goles en el Lens. Y entra en el perfil de bajo coste como cedido. Porque aunque se produjera esa venta no hay más margen para el fichaje de un delantero con gol, lo más caro del mercado, a no ser que sea un joven como Wahi (22 años). Un futbolista que le dé a la plantilla de Almeyda lo que no tiene con Isaac ni con Akor Adams, quien este martes debuta con Nigeria en la Copa de África.

El muestrario de goles fallados por Isaac, con o sin mediación de ese porterazo que es Courtois, fue muy llamativo. El lebrijano ha sido el máximo goleador del Sevilla en el año 2025, con la ilustrativa cifra de 7 goles. Y así es muy difícil pedirle peras al olmo que trata de cultivar Almeyda, quien no sólo se topa con ese problema ofensivo, pues las carencias de la plantilla son extensibles a otras líneas; pero que sí tiene una concentración de fallas en esa parcela.

Y eso que su Sevilla no es el menos goleador de los últimos años de vacas flacas. De hecho, con 24 tantos muy repartidos en la plantilla -y dos goles en propia puerta- lleva más goles en 17 jornadas que el Sevilla de García Pimienta de la pasada campaña (18), el de Mendilibar y Diego Alonso en la 23-24 (21) o el de Lopetegui y Sampaoli en la 22-23 (22). Es decir, pese a sus carencias, este Sevilla ve puerta y llega, pero también encaja mucho y apenas empata. Con más gol sí mejorarían los registros generales. Pero Cordón apunta a delantero sin coste de traspaso y con una ficha que se ajuste al límite salarial. Alguna venta posibilitaría algo más...