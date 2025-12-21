De los errores de Isaac ante el gol a un veterano que parece juvenil como Marcao

Derrota esperada pero igualmente dolorosa para todos los sevillistas, que vieron que su equipo fue capaz de competir en el Santiago Bernabéu, pero que cayó por culpa de ineficacia ante el gol y también por las decisiones arbitrales de un Muñiz Ruiz que no midió a los dos equipos por igual y que incluso expulsó a Matías Almeyda en el descanso por sus protestas.

Isaac | Hace muchísimas cosas para el equipo, pero le falla la fundamental, el gol

Isaac pica el balón con desacierto en la ocasión más clara del Sevilla. / JUANJO MARTIN | Efe

Día delicado para el lebrijano a pesar de la multitud de cosas que hace en beneficio del equipo. Estuvo en todas las jugadas del principio, tanto en la presión como en algunos toques de calidad, y más de una vez le ganó por velocidad tanto a Huijsen como a Rüdiger. Todo eso sería perfecto si, además, le añadiera cierta precisión delante del gol, algo que sí tenía en épocas pasadas tanto en el filial como en su irrupción en la élite del fútbol. La ocasión del minuto 7 no se puede fallar, tenía tiempo y todo a favor.

Juanlu | A este sí que lo puede querer Conte en el Nápoles

Juanlu se lamenta en una acción durante el partido. / AFP7 | Europa Press

En el sistema de tres centrales está claro que se siente mucho más cómodo y eso explica tal vez el interés que tenía Conte para llevárselo al Nápoles, pues el entrenador italiano siempre juega en todos sus equipos con tres hombres atrás y las bandas para los carrileros. En la primera mitad hizo una verdadera exhibición tanto de fuerza como de calidad y dio más de un gol hecho a los suyos.

Marcao Si un central no sabe medir es una ruina

Marcao le recrimina a Muñiz Ruiz su expulsión. / Juanjo Martín | Efe

Tenía ya una tarjeta amarilla por una de sus entradas fuertes que no vienen a cuento y que son muy aparatosas. Esa primera acción fue con Rodrygo, pero lo peor no es eso sino que no sepa medir todavía cuando ya tiene la categoría de veterano por su edad. Es increíble que fuera con esa fuerza en una jugada inocua en el centro del campo, sin ningún riesgo, salvo para él, claro está.

Alexis Sánchez El físico le impide hacer más cosas, pero alrededor del balón sí aporta

Alexis Sánchez, en una de las claras ocasiones que tuvo. / Juanjo Martín | Efe

El fútbol del chileno es mucho más aprovechable si el balón pasa muchas veces por sus piernas que si está obligado a correr para delante y hacia atrás para hacer coberturas y esfuerzos en velocidad fuerte, algo para lo que su físico ya no está capacitado. Alexis Sánchez le da mucho a su equipo si tiene libertad para moverse por donde crea conveniente y se dedica a dar pases que puedan ser de gol. Así se demostró en el Bernabéu y sólo le faltó esa pizca de fuerza para haberlo rematado con un gol.