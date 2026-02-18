La ONCE reparte 350.000 euros en Alcalá de Guadaíra

El sorteo de la ONCE del martes 17 de febrero ha distribuido más de 1.235.000 euros entre las provincias andaluzas de Cádiz, Málaga y Sevilla. La localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra recibió 350.000 euros, mientras que la capital malagueña se llevó 675.000 euros en premios mayores y El Puerto de Santa María sumó otros 210.000 euros.

María José Rivas, vendedora de la ONCE desde 2016, distribuyó diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la rotonda de la calle Silos de Alcalá de Guadaíra. "Sin dormir toda la noche", declaró la vendedora, quien añadió: "Me alegro mucho por la gente, me ha dado un subidón que no veas, porque todos los días nos levantamos con la ilusión de dar el premio. Esto es una lluvia de emociones que ni te lo imaginas".

El mayor premio del sorteo se vendió en Málaga, donde un afortunado ganó el medio millón de euros correspondiente a la serie completa. Este sorteo, dedicado a la celebración del Nuevo Año Chino, repartió el resto de sus premios entre Asturias y la Región de Murcia.

Premios del cupón diario de la ONCE

El Cupón Diario ofrece un premio principal de 500.000 euros al número y la serie ganadora. Además, entrega 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas.

La estructura de premios incluye 9.000 premios de 25 euros para quienes acierten tres últimas o tres primeras cifras, premios de 6 euros para las dos primeras y las dos últimas, y reintegro de 2 euros a la primera o última cifra del número premiado.

Para el viernes 20 de febrero, el Eurojackpot ofrecerá un bote de 52 millones de euros. Este mega sorteo europeo se comercializa en España a través de la ONCE junto con otros 18 países del espacio económico europeo.